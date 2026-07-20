La ANMAT retiró del mercado protectores solares: cuáles son las marcas y por qué prohibieron su comercialización

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución, uso y publicidad de varios protectores solares vendidos en comercios de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida, oficializada mediante la Disposición 4300/2026 publicada en el Boletín Oficial de este lunes, fue tomada tras detectar que los productos, de tres marcas, carecían de inscripción sanitaria y que no figuraban en los registros oficiales del organismo

Según el texto, las actuaciones se iniciaron a partir de "las tareas de fiscalización realizadas por personal del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal" en relación con artículos de las marcas Karité, Kiss Beauty y Miss Vanesa .

Los productos alcanzados son el protector solar "COLLAGEN – Nourish skin UV protective SPF60++ sunscreen serum" de la marca Karité, el protector solar "Sunscreen cream SPF50" de la marca Kiss Beauty y el protector solar "ANTHELIOS XL 50+ SPF" de la marca Miss Vanesa.

La disposición indica que los productos fueron encontrados "en diversos comercios ubicados en la localidad de C.A.B.A." durante inspecciones realizadas el 15 de mayo de 2026.

Durante esos procedimientos, el organismo solicitó documentación de procedencia y material informativo relacionado con los productos, pero constató que "la inspeccionada no poseía al momento del procedimiento" la documentación requerida.

A continuación, los inspectores verificaron la base de datos oficial del organismo y determinaron que "no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos".

Ante esas irregularidades, la ANMAT concluyó que se trataba de "productos cosméticos ilegítimos" y sostuvo que "no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes".

También afirmó que los productos "no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".

Por ese motivo, el organismo resolvió prohibir "el uso, comercialización, distribución y publicidad" de esos protectores solares y de "todo otro producto cosmético de las referidas marcas hasta tanto se encuentren debidamente regularizados".

En otra disposición publicada este lunes, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de una unidad identificada como "Dysport 500 IPSEN, lote P22179, vto. 12/2028" . La medida quedó formalizada mediante la Disposición 4394/2026 .

La investigación se inició luego de que la firma Galderma Argentina, titular del producto en el país, informara la detección de una unidad presuntamente falsificada. Según el organismo, "el número de lote consignado no corresponde a un lote de fabricación válido ".

La ANMAT indicó además que las unidades legítimas deben contar con sistemas de trazabilidad obligatorios y remarcó que respecto del producto detectado "se desconocen sus condiciones de elaboración, contenido, origen y esterilidad".

Debido a esas irregularidades, resolvió prohibir su circulación en todo el territorio nacional y confirmó que fue realizada una denuncia penal vinculada al caso.

Además, a través de la disposición 4297/2026 , la ANMAT prohibió la elaboración, uso, publicidad, comercialización y distribución de tres productos de limpieza que se ofrecían por internet sin contar con inscripción sanitaria ni registros ante el organismo.

La medida alcanza a las tabletas descalcificadoras para cafeteras marca SMOL, al limpiador para lavarropas Uproot Clean y al limpiador de bachas y desagües Turbo Desagüe.

Según la investigación, los productos eran promocionados en una página web donde también se detectó su comercialización. Tras las verificaciones correspondientes, la ANMAT determinó que "los productos no se encuentran inscriptos ante la ANMAT y no se identificó un establecimiento responsable de ellos habilitado por esta Administración Nacional".

Frente a esa situación, el organismo advirtió que "se desconocen las condiciones de manufactura" de los artículos y recordó que tanto los productos domisanitarios como los establecimientos que los elaboran o comercializan deben contar con las habilitaciones y registros correspondientes para poder operar legalmente.

Fuente: Clarín