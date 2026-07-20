Una persona murió tras sufrir un paro cardiorespiratorio durante el partido entre Argentina y España

Una persona murió este domingo , en medio del partido entre Argentina y España , tras sufrir un paro cardiorespiratorio. La muerte fue confirmada por el SAME , que acudió al domicilio del hombre, aunque cuando arribó ya estaba muerto.

La víctima era un hombre de 67 años. El SAME fue convocado a las 18.40, cuando se disputaba el tiempo complementario de la final del Mundial , a la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina en el barrio de Balvanera. Al arribar la persona estaba recibiendo maniobras de RCP sin éxitos por lo que personal médico procedió a constatar su muerte.

Además, otros dos casos por "eventos cardiovasculares" fueron informados por el servicio de emergencias. El primero de ellos se registró en Avenida Acoyte y Felipe Vallese, Ciudad de Buenos Aires, cuando un hombre de 88 años presentó dificultades para respirar. Se le realizaron maniobras una vez que llegó la ambulancia y fue trasladado al Hospital Durand.

El otro caso se dio en Avenida Pueyrredón y Paraguay, pasadas las 18.20. Allí, un hombre de 72 años presentó también dificultades respiratorias y "dolor precordial de inicio repentino". Fue llevado para atención médica al Hospital Álvarez.

Por otra parte, el SAME reportó que fue convocado por distintos incidentes en el marco de los festejos por la final del Mundial. En la zona del Obelisco , donde se registraron las mayores concentraciones, fueron atendidas personas con intoxicación etílica; herida cortante en mano y cuero cabelludo producto de una botella; pérdida de conciencia y traumatismo facial; caída desde altura; lipotimia sin recuperar.

En tanto, en Lavalle y 9 de Julio, un hombre cayó desde una altura de 4 metros y se fracturó un pie; mientras que en Sarmiento y Cerrito una mujer sufrió ataques de pánico.

Una persona murió y otras tres sufrieron heridas tras la explosión de una bomba de estruendo en el barrio Z1, en la ciudad de Neuquén. El episodio se registró en medio de los festejos por el subcampeonato de la Selección argentina.

Según indicó La Mañana de Neuquén , todo habría ocurrido cuando manipulaban el artefacto explosivo. La Secretaría de Emergencias provincial, Luciana Ortiz Luna, informó que los heridos fueron trasladados al Hospital Heller.

Fuente: Clarín