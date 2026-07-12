Milei vuelve a reunir a diputados y senadores de LLA con la apuesta de apurar los cambios en el Banco Central

Javier Milei recibirá por segunda vez en los últimos 15 días a los diputados y senadores de La Libertad Avanza, en esta ocasión, para dialogar sobre los detalles de un proyecto por demás técnico pero que intentará sea parte de su legado: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que, en resumen, busca prohibir y penalizar la emisión monetaria sin respaldo.

Si en el encuentro del 1° de julio hizo un repaso con su hermana Karina de los proyectos prioritarios y de la nueva etapa que comenzaba en su administración tras la salida "obligada" de Manuel Adorni, ahora buscará explicar una iniciativa que en breve será enviada al Congreso y que ya se tomó su tiempo para explicitarla a su gabinete tras el Tedeum del 9 de julio.

Si bien no podrá cumplir con su promesa de campaña de cerrar el BCRA, con esta enmienda el mandatario propone suprimir por completo el financiamiento al Tesoro, penalizar la emisión e incluso declarar a ese supuesto delito imprescriptible. Prioridades.

Como sea, el encuentro comenzará a las 15 y nuevamente acompañarán al Presidente, la jefa de LLA y Diego Santilli . El jefe de gabinete al mediodía recibirá al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, uno de los "aliados" que no estuvo en la "foto institucional" durante la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica. Sí el funcionario se podría volver a ver esta semana con dos mandatarios que viajaron hasta la provincia norteña: el santacruceño Claudio Vidal y el catamarqueño Raúl Jalil.

El ministro coordinador avanza en el diálogo con los gobernadores aliados en uno de los temas basales de la agenda parlamentaria del oficialismo: la reforma electoral . Los cambios en la reglamentación electoral, con la suspensión de las PASO como enmienda señera y la idea de las "colectoras" para anudar acuerdos distritales con los mandatarios aliados. El martes, a las 14, volverán a verse las caras los integrantes de la mesa política del Ejecutivo en las oficinas de la planta baja de la Casa Rosada, para dialogar sobre esta y otras "reformas".

Pero hay resistencias visibles a esos cambios: el tucumano Osvaldo Jaldo, anfitrión de la gala del 9 de julio, sigue rechazando la supresión de las primarias porque le complicaría su propio frente interno, donde el peronismo tiene distintas tribus que disputan poder.

Es que los cambios en las primarias también tendría su correlato en las reglamentaciones electorales de cada distrito. Este, por caso, será uno de los temas de la reunión que el jueves mantendrá Karina con los legisladores de LLA de CABA en el primer piso del palacio gubernamental. Hasta allí por la tarde irán Pilar Ramírez , jefa de la bancada, y el resto de los integrantes del bloque: habrá, en verdad, un repaso de la agenda parlamentaria del segundo semestre, tal como sucedió en el encuentro del 1° de julio con los legisladores nacionales.

La secretaria general de la Presidencia tiene en la mira a la Ciudad y aún no da lugar a las versiones de un supuesto acuerdo con el PRO con vistas a las elecciones ejecutivas del 2027. Jorge Macri ya adelantó que buscará su reelección y en LLA siguen deslizando que podrían ir con un candidato "violeta". Pero no descartan un ulterior "acuerdo de cúpula" para ordenar la oferta electoral de derecha en CABA, esto es, un diálogo entre Milei y Mauricio Macri .

Más alla del acercamiento del libertario con alcalde porteño durante el Tedeum del 9 de julio, cuando le prodigó un cálido abrazo y tuvo un gesto con su esposa, María Belén Ludueña - felicitó a ambos por el nacimiento del pequeño Vito-, los libertarios no cejan en su intento por pelear la gobernación porteña el año próximo. Por eso buscarán acoplar los cambios en el reglamento electoral de Nación a lo que suceda en el distrito: el año pasado Macri pidió suspender las primarias. En ambos campamentos saben de la incomodidad de "obligar a los porteños a votar 6 veces" en un año.

Milei, en tanto, ese jueves volverá a hablar de lo que me le gusta: economía. A las 19 tiene previsto cerrar el acto por un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio, cuya sede está ubicada a sólo 300 metros de la Casa de Gobierno.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín