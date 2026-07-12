Javier Milei largó la carrera por la reelección: las encuestas le dan ventaja para la primera vuelta y el balotaje

En declaraciones públicas y gestos políticos de sus principales funcionarios, el Gobierno nacional dejó en claro que la carrera por la reelección de Javier Milei ya comenzó . Tras la crisis política autoinfligida por el escándalo de corrupción que se llevó puesto a Manuel Adorni , el Presidente cree (espera) haber ingresado a una nueva etapa que debería coronar en las urnas el año próximo.

¿Cuántas posibilidades tiene Milei de convertirse en el primer presidente no peronista en reelegir desde 1983? A juzgar por los que dicen las últimas encuestas , las chances son reales . Por mérito propio, pero también por la orfandad opositora.

Clarín analizó una decena de estudios nacionales difundidos el último mes. Son de consultoras de diferentes orígenes y trayectorias, y con una importante diversidad de clientes: hay firmas más cercanas al oficialismo, como Opinaia, DC e Isasi-Burdman , pero también otras más vinculadas con la oposición, como Trespuntozero , Tendencias, QSocial o Proyección .

También se incluyó el trabajo más reciente de Atlas Intel , una encuestadora brasileña que trabaja en tándem con la agencia Bloomberg y tiene mucho prestigio en la región. Fue una de las que mejor anticipó el fenómeno Milei en el país. Además, se analizaron estudios de RDT Consultores , Equipo Mide, Explanans, Udesa y OPSA – UBA , esta última la que difundió el estudio más pesimista de junio .

En los cuatro campos electorales que se evaluaron, La Libertad Avanza y Milei quedan arriba: en intención de voto por espacio y por candidato para la primera vuelta; y también en pisos y techos y un eventual balotaje contra Kicillof.

Se trata, de todos modos, de una foto preliminar y para nada definitiva. Por varias razones. Aún no se sabe, por ejemplo, si el proceso presidencial del año próximo será con PASO . Tampoco están claras las alianzas y, menos todavía, los candidatos.

Además, los resultados de las encuestas son variados. Clarín hizo un promedio que termina con el oficialismo al frente, pero hay estudios que dicen que el peronismo K está mejor que LLA e incluso que Kicillof podría vencer a Milei en un mano a mano .

El primer parámetro que suelen medir las consultoras es la intención de voto por espacio . En este caso, Clarín analizó nueve estudios nacionales del último mes. Y allí, La Libertad Avanza saca, en promedio, una ventaja de 8,8 puntos : 32,3% vs. 23,5% del peronismo K .

A favor del PJ y en contra del Gobierno , las encuestas ofrecen en general al peronismo no K como opción y eso le quita votos al kirchnerismo más puro (Fuerza Patria). Incluso, en elecciones anteriores, estas opciones de peronismo moderado llegaron a muy buenos números que después no concretan.

A favor del Gobierno y en contra del PJ , en cambio, la mayoría mide al PRO por separado a nivel nacional y no está claro si irán por separado. Son votos de derecha y centroderecha que podría sumar el oficialismo. En estos últimos sondeos, el PRO tuvo una media de 6,3% .

Varios escalones más quedó el Frente de Izquierda , con 6,8% . Y completaron: otros 6,6% , blanco/nulo 7,6% y no sabe/no contesta 16,9% .

Cuando se hace el análisis de la intención de voto para la presidencial por candidato , se confirma que ya no hay tanta diferencia entre marca/persona.

En el caso del oficialismo, siempre en promedio Milei tiene 8 décimas más que La Libertad Avanza (33,1% contra 32,3%). En el caso del peronismo K, Kicillof mejora 2,2 puntos la performance (25,7% vs. 23,5%). Esto reduce la brecha entre candidatos a 7,4 puntos .

Debajo, la que sigue con muy buena intención de voto es Myriam Bregman , la diputada del Frente de Izquierda que canaliza una buena parte del voto anti Milei: la dirigente del PTS llega a 9,6 puntos y queda arriba de Mauricio Macri (6,6%) , Juan Schiaretti (5,3%) y Juan Grabois (2,8%) . Aquí completan: 5,9% otros/blanco/nulo y 11% no sabe/no contesta.

El duelo entre el Presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires -hace largo rato los dos candidatos que mejor miden- se vuelve a poner bajo la lupa con dos parámetros . Lo que se conoce como pisos y techos electorales y, más directo, en mediciones de un eventual balotaje . En ambos, otra vez prevalece la variante libertaria .

En cuanto al potencial , Milei parte de un piso más alto: 25,6% dice que "seguro lo votaría" para una presidencial . Cuando se suma el voto probable (14,1%), el libertario estira su techo a 39,7%. Kicillof , en cambio, queda con un piso más bajo (19,5%) , que luego compensa (en parte) con el voto probable (17,9%) y termina con un techo de 37,4%. Ambos comparten un rechazo similar , en torno al 52% .

En los mano a mano vuelve a quedar el Presidente con ventaja. En promedio, le saca interesantes 6,2 puntos al gobernador: 45,4% vs. 39,2%. En este caso, completan 3,1% de blanco/nulo y 12,3% de no sabe/no contesta.

Con un detalle: no hay unanimidad en el ganador. De los ocho sondeos que vio Clarín el último mes, cinco daban arriba a Milei y tres a Kicillof.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín