En el PRO dicen que la reelección de Jorge Macri ni se negocia y analizan cinco escenarios para ir por otro mandato

La hegemonía electoral que el PRO mantiene en la ciudad de Buenos Aires desde 2007 puede ser desafiada en 2027. El antecedente de 2025, con una victoria libertaria que interrumpió nueve triunfos consecutivos del macrismo , es el que más preocupa en la sede de Uspallata, más allá de varios índices que muestran una recuperación en la imagen de la gestión de Jorge Macri, que viene en crecimiento desde hace un año.

Ese contexto, incluso con diferencias internas dentro del partido amarillo sobre cómo gestionar las negociaciones que se vienen , hace que se planteen al menos cinco escenarios hacia el año que viene en busca de la reelección de Jorge Macri.

Hoy es el esquema más viable , similar al de la ejecutiva de 2023 y la legislativa de 2025, cuando Javier Milei rechazó establecer una alianza y La Libertad Avanza compitió con candidato propio.

Juegan un papel central las PASO , que el Gobierno quiere voltear a nivel nacional, pero que en la Ciudad tienen legislación propia.

Se suspendieron en 2025, con 17 partidos en total compitiendo y dividiendo el voto, pero no se descarta que puedan volver y que incluyan a candidatos de un perfil similar.

En 2023, el mano a mano de Macri con el radical Martín Lousteau, incluso habiendo sido muy parejo, terminó siendo provechoso, al punto que el dirigente del PRO rozó los 50 puntos y obligó al peronista Leandro Santoro a bajarse del balotaje.

Es conocida la influencia de Daniel Angelici , histórico operador judicial del radicalismo, dentro de las huestes del macrismo. Ese rótulo siempre se le adjudicó al ex presidente de Boca en su relación con el ex presidente de la Nación. Hoy, en la mesa política de Jorge Macri, oficia más como consejero.

De allí que un escenario posible incluya un acuerdo entre el PRO y la UCR porteña -con Lousteau y Emiliano Yacobitti siempre como referencias- de características diferentes al de 2023, pero que les sirva consolidarse como tándem político y ganar músculo para competir con los libertarios en caso de que vayan con candidato propio a la elección.

El acuerdo podría significar un revival del caído en desgracia Juntos por el Cambio, un fiasco a nivel nacional pero que tuvo grandes performances electorales en todo el país, al punto de haber conseguido triunfos en una decena de provincias.

Otro actor influyente a nivel porteño es Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno y todavía parte del PRO a través de distintos referentes, más allá de no tener participación en la conducción del partido ni en su vida cotidiana.

En 2025 Larreta eligió encabezar un espacio propio, que sacó ocho puntos y se plantó como cuarta fuerza legislativa. Sus críticas a la gestión de Jorge Macri fueron muy duras , con un slogan de campaña que hizo referencia constante al "olor a pis" que había en la Ciudad desde que él había dejado la jefatura de Gobierno.

El tiempo pasó y Larreta, que fue padre hace poco al igual que Macri, bajó el tono de sus cuestionamientos.

Un sector del PRO, referenciado en Mauricio Macri, cree que habría que sumarlo al espacio y darle la posibilidad de competir en una interna, que fortalecería a Jorge Macri y al partido. Uno de los cortocircuitos entre los primos sería ese : en Uspallata no olvidan que Larreta les "jugó feo".

La otra ex PRO que preocupa en el partido es Patricia Bullrich . De muy buena imagen en la opinión pública, la actual senadora es potencial candidata a diferentes lugares en la próxima elección.

Si el Gobierno nacional logra controlar el internismo constante que tiene con la ex ministra de Seguridad, muchas veces díscola y clave para la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, su lugar natural podría ser encabezar la fórmula y pelear por la jefatura de Gobierno porteña.

Es el peor escenario para el PRO , contra una rival consolidada y que viene de ganar por amplio margen las legislativas nacionales en la Ciudad el año pasado, cuando el oficialismo local aceptó ir en tándem con los libertarios.

No obstante, en el macrismo creen que Bullrich tiene intenciones de ser candidata nacional -¿a Vice?- y que incluso puede llegar a romper con el Gobierno de aquí a la próxima elección, en caso de querer consolidar una candidatura a presidenta.

Otra variante que se sondeó en las últimas semanas es que el candidato libertario porteño sea el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli . Enfocado en una eventual candidatura bonaerense, no parece haber chances de que cruce la General Paz.

La otra opción que se estudia en la Ciudad, y que se impulsa, es que pueda haber una sociedad electoral con los libertarios para 2027, pero con el PRO imponiendo condiciones.

Parece difícil, pero la propuesta podría incluir que Karina Milei, en pos de cerrar acuerdos nacionales con oficialismos aliados en todo el país elija una compañera de fórmula para Jorge Macri.

El nombre natural que surge allí es el de Pilar Ramírez , la espada legislativa de los Milei en la Ciudad, y con intenciones de jugar fuerte el año que viene. Es más una idea del PRO que una chance real, porque nadie en La Libertad Avanza le ha dado crédito.

Fuente: Clarín