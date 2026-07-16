Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores: “En el peor de los casos será una sanción de US$30.000″

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la bandera que tenía escrita la frase “las Malvinas son argentinas” y que fue mostrada por los jugadores de la selección argentina en el campo de juego tras el triunfo ante Inglaterra en el marco de la semifinal del Mundial 2026.

“ Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia . En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de US$30.000″, indicó el mandatario ante la posibilidad de que la FIFA abra una investigación y decida emitir un castigo por la connotación política del gesto.

También aseguró que si bien se trató de un partido de fútbol, hay un sentimiento detrás del duelo ante Inglaterra a raíz de la historia: la guerra de Malvinas de 1982. “Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan. Pero eso no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones: un partido de fútbol es un partido de fútbol”.

Y agregó: “Así lo entendió el DT [Lionel Scaloni] , así lo entendieron los veteranos y efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático y con una inteligencia en el accionar”.

Fuente: La Nación