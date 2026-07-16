El gobierno inglés respondió a la bandera de la selección: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas sí lo son”

LONDRES.– El gobierno británico respondió el jueves a la polémica desatada después de que la selección argentina desplegara una bandera reivindicando la soberanía del país sobre las islas Malvinas , tras la victoria albiceleste en la semifinal mundialista del miércoles.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son” , aseguró un vocero de Downing Street, según consignó el medio británico Sky News .

El vocero remarcó que “la posición [de Reino Unido] no ha cambiado” y que el compromiso del gobierno para con los habitantes del archipiélago es “inquebrantable” , informó el medio.

Además, confirmó que el primer ministro británico, Keir Starmer , respalda el pedido previo del secretario de Comercio británico, Peter Kyle, para que la FIFA investigue a la selección argentina por la exhibición de la bandera , al considerar que podría infringir las normas que prohíben mensajes o consignas políticas dentro del campo de juego.

No obstante, el vocero aclaró que cualquier eventual sanción “es una cuestión que corresponde a la FIFA” .

Fuente: La Nación