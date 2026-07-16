Fue al banco a retirar una tarjeta de débito, se atragantó con un chipá y murió

NACIONALES













Lo que debía ser un trámite de pocos minutos terminó en una tragedia. Un hombre de 71 años murió este martes por la mañana tras atragantarse con un chipá mientras esperaba ser atendido en una sucursal bancaria de Posadas, Misiones.





La víctima fue identificada como Domingo Celestino Silva, quien había concurrido poco después de las 9 a una sucursal del Banco Macro para retirar una tarjeta de débito. Antes de ingresar al edificio compró un chipá y, mientras aguardaba su turno, comenzó a comerlo.





Según informó la Policía de Misiones, un trozo del panificado quedó alojado en sus vías respiratorias, provocándole una grave dificultad para respirar. La situación generó momentos de desesperación dentro de la sucursal.





Personal de seguridad, efectivos policiales y otras personas presentes le practicaron la maniobra de Heimlich, logrando extraer el alimento que obstruía la tráquea. Sin embargo, para ese momento el hombre ya había perdido el conocimiento.





Minutos después llegó una ambulancia y el equipo médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque pese a los esfuerzos no fue posible salvarle la vida y se confirmó su fallecimiento en el lugar.





La Justicia tomó intervención en el caso y la médica policial determinó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático provocado por la obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo extraño.





Mientras tanto, los investigadores recopilaron testimonios del personal del banco y secuestraron las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia de los hechos. Según las primeras averiguaciones, el hombre había llegado solo a la sucursal y no existió ningún incidente previo al trágico episodio.