Una mujer bajó del colectivo y encontró un cráneo junto a otros restos óseos

ZONALES













Una mujer realizó un impactante hallazgo este miércoles por la mañana en la ciudad de Mar del Plata, al encontrar un cráneo y otros restos óseos dentro de bolsas de residuos abandonadas en la vía pública.





El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando la mujer descendió de un colectivo de la línea 221 y percibió un fuerte olor nauseabundo proveniente de una bolsa de basura tirada sobre la calle. Al acercarse para observar su contenido, descubrió un cráneo que, a simple vista, parecía pertenecer a un menor, además de otra bolsa que contenía más restos óseos.





Pese al estado de shock por la escena, la mujer dio aviso de inmediato al 911. Minutos después, efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, confirmaron la presencia de los restos y preservaron la zona para evitar la contaminación de la evidencia.





Los investigadores sospechan que un perro habría roto las bolsas de residuos mientras buscaba alimento, dejando los huesos al descubierto y posibilitando el hallazgo.





Los restos quedaron bajo custodia policial y serán analizados por personal de la Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para determinar el origen de las piezas óseas y establecer cómo llegaron a ser descartadas.