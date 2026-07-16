Conmoción por la muerte de un reconocido matrimonio de jubilados en un choque múltiple en Córdoba

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Un trágico choque múltiple ocurrido en una ruta de Córdoba terminó con la vida de un matrimonio de jubilados muy querido en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Las víctimas fueron identificadas como Lorenzo Oreste Manera, de 74 años, y su esposa, Sara Noemí Bengoa, de 80.





El siniestro se produjo el martes alrededor de las 13 en el kilómetro 705 de la Ruta Nacional 35, a la altura del paraje La Ensenada, entre las localidades de Holmberg y San Basilio. Del choque participaron tres camiones, una camioneta Ford Ranger y el Toyota Corolla Cross en el que viajaba la pareja.





Cuando los bomberos llegaron al lugar encontraron un escenario devastador, con restos de carrocería, equipaje y pertenencias esparcidas sobre la ruta. Dentro del vehículo estaban los cuerpos sin vida del matrimonio.





Según el testimonio de uno de los camioneros involucrados, el conductor del Toyota habría intentado realizar un sobrepaso sobre el puente del arroyo Corralito, maniobra que desencadenó el impacto múltiple. Las circunstancias del hecho continúan siendo investigadas.





La noticia provocó una profunda conmoción en Villa La Angostura. Lorenzo Manera, que falleció un día antes de cumplir 75 años, fue un reconocido médico generalista y exdirector del Hospital Dr. Oscar Arraiz, donde dedicó gran parte de su vida al servicio de la comunidad.





Su esposa, Sara Bengoa, fue una destacada docente y directora de la Escuela N° 104, además de haber trabajado al frente del hogar de ancianos y participar activamente en actividades culturales de la localidad.





Autoridades y vecinos recordaron a ambos por su compromiso con la comunidad y lamentaron la pérdida de dos personas que dejaron una huella en la historia de Villa La Angostura. La Municipalidad expresó públicamente su profundo pesar por la tragedia.