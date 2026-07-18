Milei en la previa de la final: ópera en Olivos y la cábala para ver el partido a solas con Karina

Los fines de semana, Javier Milei acostumbra a ver versiones de óperas en el microcine de la Quinta Olivos. El Presidente está suscripto a un servicio que le permite ver puestas en diferentes teatros líricos del mundo de las obras que más le gusta escuchar en jornadas que, muchas veces, terminan con cenas y charlas sobre economía en el comedor de la residencia en la que vive desde 2023. Este sábado, el invitado fue Juan Carlos De Pablo , el economista con quien más conversa el Presidente y que es casi una fija en esa clase de encuentros en Olivos.

Milei y De Pablo -según contó a Clarín un funcionario que habló con uno de ellos dos- alternaron la escucha de la ópera con comentarios y discusiones sobre economía y también se hicieron tiempo para ver el partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial .

El Presidente, explican quienes hablan con él habitualmente, suele mirar los partidos con el ojo de un ex futbolista -fue arquero en las divisiones menores y llegó a estar convocado en el primer plantel de Chacarita- y se apasiona mucho con lo que le muestra la pantalla.

Un indicio de cuánta atención le está dedicando al Mundial Milei en estas horas es su participación en el chat que mantiene con los ministros de su gobierno . Este sábado mandó varios mensajes referidos al partido del domingo, a la pasión que percibe en los mensajes de los argentinos en las redes sociales y también reenvió un video que luego convirtió en tweet .

Argentina... No intentes entenderla... Sentila y te emocionará hasta el punto de amarla tanto que te llevará a la locura... https://t.co/CZqz8PCDsy

En ese mensaje, Milei posteó imágenes que había subido uno de sus colaboradores, Santiago Oría, sobre un episodio que ocurrió el viernes por la noche en el Palacio Libertad. Al término de la función de Carmina Burana, la cantata de Carl Orff, los músicos se pusieron a tocar "Muchachos", el himno de la hinchada argentina en el Mundial de Qatar . "Argentina... No intentes entenderla... Sentila y te emocionará hasta el punto de amarla tanto que te llevará a la locura...", tuiteó Milei junto a ese video.

El Presidente tiene planeado ver la final frente a España junto a su hermana Karina en el microcine de la Quinta de Olivos , en las mismas ubicaciones en las que vieron los otros partidos del Mundial. Milei ya avisó que mantendrá su cábala de ver todo el encuentro abrigado con una campera de YPF que le regalaron en una visita a los pozos de Vaca Muerta, en Neuquén.

Fuente: Clarín