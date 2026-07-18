Milei fijó prioridades en el Congreso y acelera para tenerlas lo antes posible: presupuesto, reforma electoral y el Banco Central

Tras el traspié que sufrió en el Senado al postergarse una vez más el debate por la ley de extranjerización de las tierra s, el Gobierno tiene una vasta agenda de reformas en el Congreso con un eje central: la Ley de Presupuesto , iniciativa que será clave para las aspiraciones de reelección de Javier Milei .

En la Cámara alta, un territorio donde crecen las tensiones internas entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich , hay al menos 7 proyectos en estado de deliberación, sin contar los pliegos judiciales, que exigen la convocatoria a audiencia pública. Pero si se tiene en cuenta otras iniciativas que anunció la Casa Rosada y que aún no fueron enviadas al Congreso, la lista llegaría a una docena.

En Diputados, el panorama es apenas un poco más aliviado, aunque en esta primera mitad del año legislativo, el riojano Martín Menem mostró mayor efectividad en el recinto, a pesar de las tensiones generadas por el escándalo patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. La clave fue el apoyo del PRO, la UCR y los aliados provinciales.

De cara a un año electoral, el Gobierno tiene entre sus prioridades el Presupuesto 2027 , que deberá presentar el 15 de septiembre. Primero se discutirá en Diputados, donde el oficialismo pudo aglutinar un conglomerado de 130 votos cómo piso entre libertarios y los aliados.

Otro de los proyectos que la Casa Rosada quiere apurar es la reforma electoral , una iniciativa que ingresó por el Senado y que tiene como eje central la eliminación de las PASO . Esta medida es resistida por el PRO y la UCR y al concluir el primer semestre del año sólo hubo una reunión informativa y el ofrecimiento del oficialismo de incluir la opción de la lista colectora, que también fue rechazada por los aliados, que además piden el tratamiento por separado de Ficha Limpia .

La campaña del jefe de Gabinete, Diego Santilli , por conseguir el apoyo de los gobernadores no es una garantía de que ese respaldo se vaya a transformar en un éxito libertario en el recinto, al menos mientras Karina Milei se resista a modificar el proyecto original.

Sin embargo, el Presidente viene haciendo hincapié en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central . El objetivo es prohibir por ley que la entidad emita dinero para financiar al Tesoro, eliminando los Adelantos Transitorios para ir hacia la monetización del déficit fiscal.

Como una medida complementaria, Milei también quiere instalar el modelo americano del "Shutdown" o apagón del Poder Ejecutivo . La propuesta ya genera tensiones con la oposición aunque el texto aún no fue presentado en el parlamento.

Una de las iniciativas que más divide al oficialismo y los aliados es el proyecto de reforma del régimen de subsidios al gas en Zonas Frías , que el jefe de Gabinete busca acordar con los gobernadores en un intento por destrabar la votación en la Cámara alta.

En la carpeta de pendientes de Patricia Bullrich también está el Súper RIGI , el incentivo fiscal direccionado para atraer inversiones sectoriales que obtuvo una rápida aprobación de Diputados pero que en el Senado aún no fue discutido en comisión. Además figura el proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades .

Casi con escasa chances de avanzar, por lo menos con la actual conformación del Senado, están el proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad , una norma que fue ratificada por el Congreso y que los aliados, básicamente, no están dispuestos a expresarse en contra de lo que votaron.

Tampoco hay expectativa por la nueva Ley de Salud Mental , que tuvo tres plenarios de comisión pero aún no obtuvo despacho de comisión. Un panorama similar se proyecta para la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y la denominada ley de prevención de la ludopatía digital .

Tras el receso invernal, el 6 de agosto, el oficialismo hará un nuevo intento por conseguir la media sanción de inviolabilidad de la propiedad privada. En esa misma sesión también buscará la sanción la ley hojarasca , otro de los productos que lleva el sello de Sturzenegger y que la oposición quiere hacerle cambios en el recinto, junto al proyecto de falsas denuncias que empuja la radical Carolina Losada .

Martín Menem , en tanto, retomará la actividad de Diputados en agosto con el proyecto de reforma del régimen de Inocencia Fiscal , que el Gobierno quiere apurar para devolver al sistema financiero los dólares que los ahorristas tienen debajo del colchón y que el Banco Central estimó que ronda unos US$ 170.000 millones.

Además, en la Cámara baja, hay otros tres proyectos que no logran avanzar. Uno es la ley de lobby , que cada vez se aleja más la posibilidad de dictaminar, mientras que se espera una definición sobre la adhesión al acuerdo internacional sobre patentes y la reforma a la Ley de Financiamiento Universitario .

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín