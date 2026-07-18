Con la presencia de Kicillof, la Iglesia reunió a jueces, sindicalistas, e intendentes en una jornada con críticas veladas al Gobierno

En un encuentro que reunió a la Iglesia, la Justicia, el sindicalismo, las universidades y dirigentes políticos de distintos espacios, el gobernador bonaerense Axel Kicillof participó este sábado de la primera "Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en tiempos de polarización", organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en el partido de Almirante Brown.

La actividad convocó a más de 500 participantes y concluyó con un documento que, sin mencionar al Gobierno nacional, dejó una serie de críticas al escenario político y económico actual, advirtió sobre la creciente polarización y reivindicó el rol de la política y del diálogo social como herramientas para afrontar la crisis.

Junto a Kicillof asistió la vicegobernadora Verónica Magario. También participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y los obispos Carlos José Tissera (Quilmes), Eduardo García (San Justo), Juan José Chaparro (Merlo-Moreno), Maximiliano Margni (Avellaneda-Lanús), Pedro Cannavo (Buenos Aires) y el obispo emérito de San Isidro, Oscar Ojea.

La convocatoria también incluyó a representantes de la Justicia, entre ellos el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar y el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, además de fiscales y magistrados de distintos fueros.

Del ámbito universitario participaron los rectores Jaime Perczyk (UNAHUR), Jorge Calzoni (UNDAV), Carlos Greco (UNSAM), Pablo Domenichini (UNAB), María Alejandra Zinni (UNQ), Carlos Rodríguez (UNIPE), Walter Panessi (UNLu) y representantes de la Universidad Nacional de Lanús.

También estuvieron presentes intendentes y funcionarios municipales de Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Berazategui, Escobar, Ezeiza, San Martín, Tres de Febrero, Ituzaingó, San Vicente, Lanús y La Matanza, además de dirigentes sindicales y empresariales de la CGT, CTA, UTEP, CAME y FEBA, junto con legisladores provinciales y nacionales de distintos espacios políticos.

El encuentro surgió tras una reunión que un grupo de intendentes mantuvo en mayo con Colombo. Entre quienes impulsaron la iniciativa estuvieron Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo, Mariano Cascallares, Gabriel Katopodis y Mariano Fernández.

Tras una jornada de trabajo en comisiones, los organizadores difundieron un documento final en el que afirmaron que el país atraviesa "un profundo proceso de polarización" que impide construir una identidad común y favorece la fragmentación social.

El texto también recuperó conceptos de la encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco para sostener que "la política no debe someterse a la economía" y advirtió sobre los riesgos tanto de "formas populistas" que utilizan demagógicamente a los sectores vulnerables como de "formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos", en un mensaje que fue interpretado como una crítica indirecta a las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Además, los participantes expresaron su expectativa por una futura visita del papa León XIV a la Argentina y señalaron que esperan que contribuya a promover un diálogo capaz de superar las "verdades simplistas" y afrontar los problemas sociales de manera integral.

Como cierre, el documento llamó a dejar atrás la "politiquería barata" y reivindicó la necesidad de construir acuerdos amplios para impulsar un proyecto provincial y nacional basado en la justicia social y en la cultura del encuentro, una de las principales banderas del pontificado de Francisco.

Fuente: Clarín