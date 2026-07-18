Alexis Mac Allister, futbolista de la selección argentina: así es su mansión de US$5,2 millones en Inglaterra y su “museo” de camisetas

El cabezazo de Alexis Mac Allister frente a Suiza ya quedó grabado entre los momentos más recordados de este Mundial . A los nueve minutos del primer tiempo, tras un preciso centro de Lionel Messi , el mediocampista argentino abrió el marcador en un partido que, como tantos otros de la selección en el torneo , terminó definiéndose con sufrimiento hasta el final.

Y su otro cabezazo, que pudo ser y no fue, sucedió en el partido contra Inglaterra , su país de residencia; la pelota pegó en el palo y por apenas unos centímetros no entró al arco y fue otro de los sufrimientos para los argentinos en el estadio y en sus casas.

Cada vez que Alexis juega, en la tribuna suele estar Ailén Cova, pareja del futbolista desde finales de 2022 y madre de su hija Alaia , nacida en septiembre de 2025.

La familia vive en una casa ubicada en el condado de Cheshire , Inglaterra. Se trata de una mansión cuya compra volvió a poner al jugador del Liverpool en el centro de la escena.

Según informaron medios británicos, Mac Allister adquirió la propiedad, que pertenecía al entrenador del Celtic, Brendan Rodgers, por £3,9 millones , equivalentes a aproximadamente US$5,25 millones.

Rodgers había comprado la vivienda durante el verano europeo de 2022 y, dos años después, la puso a la venta por £4,2 millones . Ante la falta de interesados, redujo inicialmente el precio en £200.000 y finalmente terminó vendiéndola por un monto aún menor.

La operación no le generó una ganancia al entrenador, sino una pérdida cercana a las £50.000 respecto del valor que había pagado por la propiedad.

La mansión presenta un estilo contemporáneo, aunque conserva algunos rasgos de la arquitectura residencial inglesa tradicional, como su fachada de doble frente a dos aguas . Su exterior, de apariencia tradicional, contrasta con un interior moderno y minimalista.

La vivienda se distribuye en tres plantas y cuenta con cinco dormitorios, gimnasio, un garaje para dos autos e incluso un bar.

La suite principal merece un análisis aparte. Se trata de un ambiente amplio, con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural. Predominan los tonos grises y el diseño sobrio. El vestidor es uno de los espacios más llamativos: tiene una isla central y un tocador con espejo iluminado.

La cocina mantiene la misma estética contemporánea. Los ventanales y las puertas corredizas llenan el ambiente de luz durante gran parte del día. En esta línea, la iluminación colgante ayuda a delimitar los distintos sectores: un área de trabajo con muebles en blanco y negro , una isla con espacio de guardado y banquetas, un rincón para desayunar y, finalmente, un comedor con una mesa para 10 personas.

Uno de los ambientes más particulares de la casa es el cuarto destinado a su colección de camisetas , al que Mac Allister bautizó como “el museo”. En un house tour realizado por influencers , el mediocampista mostró el espacio y reveló que originalmente había sido pensado como una sala para jugar videojuegos.

“Estaba diseñada para jugar al Warzone. Mi mujer empezó a poner camisetas y quedó lindo”, contó.

Además de decenas de camisetas colgadas, el ambiente exhibe medallas de la Premier League y de la Finalissima, además de distintos trofeos individuales, entre ellos el premio al mejor jugador del partido frente a Polonia durante el Mundial de Qatar 2022.

Fuente: La Nación