Messi ya está en la Argentina: llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

A dos días de disputar la final del Mundial 2026 , el capitán de la selección Lionel Messi llegó a la Argentina tras un breve paso por su casa de Miami . El avión que lo trasladó hasta Rosario , su ciudad natal, aterrizó a las 6.30. El 10 llegó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para pasar unos días junto a su familia.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, la aeronave fue dirigida a un sector apartado del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas y tanto él como su familia fueron retirados del predio en un vehículo hacia la casa en Kentucky Club de Campo , en la localidad de Funes, Gran Rosario.

De acuerdo a lo que publicó el medio Rosario 3 , tras el aterrizaje, Messi realizó los trámites de ingreso al país dentro de la aeronave. En la pista los esperaba el vehículo para trasladarlos.

🏡 MESSI YA DESCANSA EN SU CASA DE FUNES TRAS REGRESAR A ROSARIO El capitán de la Selección Argentina pasará unos días de descanso junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para recuperarse del desgaste físico y emocional que dejó la Copa del Mundo. 🔗 https://t.co/Kvimjk8swP pic.twitter.com/lQDOW9jafw

Decenas de personas fueron a recibirlo tras las rejas del predio y afuera del barrio privado, con carteles de agradecimiento. “Estoy acá desde las 5, no dormí nada. Yo le diría a Leo que ‘gracias, gracias por tantas alegrías’”, expresó una mujer en diálogo con LN+ .

La llegada de Messi a la Argentina se da luego de que durante la fase de grupos surgieran versiones sobre el estado de salud de su padre, Jorge. La familia publicó en aquel entonces un comunicado para desmentir estos rumores y afirmó que Jorge Messi, que no viajó a Estados Unidos para acompañar a su hijo como sí lo hizo en Qatar 2022, se estaba recuperando de un “cuadro que presenta”.

Tras el descanso, el capitán de la selección argentina volverá a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del Inter Miami junto a su compañero Rodrigo de Paul .

Messi, tras la derrota ante España por 1 a 0 el domingo en la final del Mundial, primero voló a Miami. Decidió así separarse de parte del plantel comandado por el DT Lionel Scaloni, que regresó este lunes al país y se dirigió al predio de la AFA en Ezeiza, donde fue recibido por miles de argentinos que se acercaron hasta allí con carteles y banderas para agradecerles a los jugadores sus logros durante esta Copa del Mundo.

En el avión que partió desde Nueva York (AR1971) y llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza cerca de las 18 se trasladaron: Claudio “Chiqui” Tapia, Lionel Scaloni, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez, Valentín “Colo” Barco, Exequiel Palacios y Juan Manuel López .

Además de Messi y De Paul, tampoco estaban Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gerónimo Rulli, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Facundo Medina, Nicolás González y Juan Musso.

A bordo de un micro descapotable, los jugadores recorrieron la autopista Riccheri rumbo al predio Lionel Messi de la AFA, donde recibieron el cariño de miles de hinchas apostados a ambos lados del camino. Durante el trayecto, los futbolistas saludaron, aplaudieron y lanzaron camisetas hacia la multitud, que respondió con banderas, fuegos artificiales, cánticos y muestras de apoyo para el plantel.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación