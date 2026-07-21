Sorpresa: una nueva encuesta midió a Victoria Villarruel como candidata en la Ciudad para 2027

Hace meses que DC Consultores , una encuestadora con anclaje en La Plata, viene midiendo y le manda sus sondeos a Victoria Villarrue l. A fines de junio, en paralelo a los coqueteos de la vicepresidenta con una eventual candidatura , preguntaron "en qué lugar debería plantar bandera para su futuro político" . El 50,7% respondió "en la Ciudad de Buenos Aires" (jefa de Gobierno) .

Previsible, a partir de ese resultado vino otro estudio, acotado al escenario porteño, donde la evaluaron como posible rival de Jorge Macri , el actual intendente que ya avisó que irá por un bis en 2027 . Si bien no se midió específicamente la intención de voto de Villarruel, al menos la vice quedó en esta encuesta como la opositora presuntamente más competitiva .

Desde que asumió Milei, DC es una de las firmas que suele darle número positivos al Gobierno nacional . Y peores a los opositores: tanto que el Presidente reposteó algunos de sus trabajos donde, entre otras cosas, le pegaban muy duro al gobernador Axel Kicillof.

Cerca de la vice toman distancia de ésta y de otras encuestas . Aseguran que, en general, "la tiran para abajo a Victoria porque ella no es del sistema" . No es lo que ocurría apenas asumió la gestión libertaria y Villarruel incluso superaba al Presidente en la mayoría de los sondeos. Otros tiempos.

Respecto al futuro político de la funcionaria, desterrada de las decisiones del oficialismo desde el desembarco mismo en la Casa Rosada, los movimientos parecen más nacionales . Ella aprovecha actos o invitaciones para mostrarse con gobernadores, sobre todo del peronismo . Sin embargo, su debut electoral fue en 2021 con Milei en CABA , cuando arañaron los 17 puntos y sacaron un digno tercer puesto .

El estudio de DC arranca con algunas preguntas particulares vinculadas con la gestión de Jorge Macri , que había comenzado con muchísimos cuestionamientos y en la mayoría de los sondeos repuntó . La duda central sigue siendo si es le alcanzará para reelegir, sobre todo luego de la durísima derrota legislativa de 2025 , cuando el PRO quedó tercero, debajo de los libertarios y el PJ K.

"¿Si tuviera que describir en emociones su relación con la gestión de Jorge Macri, cuál sería?" , indaga primero DC . Con este resultado:

"¿Qué debería hacer Jorge Macri en el corto plazo?" , plantea luego el estudio y la mayoría pide baja de impuestos . Incluso bastante por encima de "ley y orden", la consigna que hoy tiene el Gobierno porteño como eje central de gestión.

3° Haga lo que haga, no cambia nada : 16,2

Para el final, el sondeo se guarda dos interrogantes que se responden con nombre y apellido . En el primero prevalece Jorge Macri y en el segundo, Victoria Villarruel. Dicen así:

"Para reactivar la economía, ¿qué ritmo necesita CABA hoy?" , pregunta la encuesta, con este resultado:

1° El ritmo de Jorge Macri (paso a paso, cuidar el equilibrio fiscal): 37,4% .

2° El ritmo de Victoria Villarruel (alivio clase media, crédito local, protección de comercios): 35,1% .

3° El ritmo de Leandro Santoro (no importa el gasto, sí el equilibrio social): 16,7% .

4° El ritmo de Pilar Ramírez (shock absoluto, hojarasca, alineamiento absoluto con Nación): 10,8% .

Santoro , de origen radical pero kirchnerista por adopción, fue el candidato del peronismo en 2025 y quedó segundo. Ramírez , en tanto, es "la" dirigente de Karina Milei en la Ciudad y suena como posible postulante.

Y al final, plantea: "Supongamos que las elecciones son hoy, ¿quién puede ganarle a Jorge Macri?" .

Contexto: tras ganar la elección intermedia, Adorni sonaba para pelear la Jefatura de Gobierno en 2027 con grandes chances. Sus penurias judiciales lo dejaron en la banquina. Por eso, Jorge Macri reabrió la puerta para buscar un acuerdo con LLA , incluso ofreciendo la vice a Pilar Ramírez. Karina Milei por ahora dijo que no . Falta.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín