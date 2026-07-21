Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, martes 21 de julio

Luego de la intensa ola de frío que afectó a gran parte del país durante las últimas semanas, las bajas temperaturas continúan presentes en varias provincias. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos 11 ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0°C durante las primeras horas de este martes 21 de julio .

El primer puesto fue para El Calafate (Santa Cruz) , que registró una temperatura de -16,8°C a las 6:00, la más baja del país en lo que va de la mañana.

El segundo lugar lo ocupó Esquel (Chubut) , con -10,3°C registrados a las 8:00. El podio lo completó Perito Moreno (Santa Cruz) , que alcanzó los -9,2°C a las 8:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

Durante la mañana se esperan lloviznas , con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 10°C .

Por la tarde , el tiempo mostrará una mejora. El cielo permanecerá nublado , con una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10% , mientras que la temperatura alcanzará una máxima de 14°C .

Sin embargo, durante la noche podrían regresar las lloviznas , con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% . La temperatura descenderá hasta los 11°C y el viento continuará soplando desde el sudeste.

Fuente: TN