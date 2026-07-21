Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en 4 provincias para hoy, martes 21 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para este martes 21 de julio en cuatro provincias del noreste argentino .

Las advertencias alcanzan a sectores de Formosa , Chaco , Corrientes y Misiones , aunque en gran parte de estas dos últimas rige el nivel naranja , que anticipa fenómenos de mayor intensidad.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes . Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

El área será afectada por tormentas aisladas fuertes , algunas severas . Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h e importante actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

Fuente: TN