Sigue el mal tiempo en el AMBA: hasta cuándo seguirán las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las lluvias y lloviznas continúan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este martes 21 de julio persistirá la inestabilidad durante gran parte de la jornada, aunque las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde .

La temperatura oscilará entre los 10°C y los 14°C , mientras que los vientos soplarán del sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h .

Durante la mañana se esperan lloviznas , con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 10°C .

Por la tarde , el tiempo mostrará una mejora. El cielo permanecerá nublado , con una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10% , mientras que la temperatura alcanzará una máxima de 14°C .

Sin embargo, durante la noche podrían regresar las lloviznas , con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% . La temperatura descenderá hasta los 11°C y el viento continuará soplando desde el sudeste.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional , las condiciones comenzarán a estabilizarse desde la tarde del martes .

Aunque durante la madrugada del miércoles todavía podrían registrarse algunas lloviznas aisladas , el resto de la semana transcurrirá sin lluvias significativas y con temperaturas máximas que oscilarán entre los 14°C y los 17°C .

Fuente: TN