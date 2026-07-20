Messi no viaja con sus compañeros de la selección de regreso a la Argentina

El plantel de la selección argentina no volverá completo al país. Según trascendió, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi , no viajará junto al resto de sus compañeros para las celebraciones previstas tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026 . El astro, en cambio, voló desde Nueva York a Miami con Rodrigo De Paul , compañero en el Inter Miami, para reincorporarse a su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

Tampoco viajarán al país Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso .

En tanto, en el avión que ya partió desde Nueva York y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza viajan, además del cuerpo técnico: Dibu Martínez , Julián Álvarez , Enzo Fernández , Lisandro Martínez , Cuti Romero , Lautaro Martínez , Nahuel Molina , Alexis Mac Allister , Leandro Paredes , Nicolás Tagliafico , Gonzalo Montiel , Giovani Lo Celso , Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi .

Luego de la victoria de España en la final del Mundial 2026, el director técnico Lionel Scaloni fue el único que se refirió a la derrota y sus implicancias, e incluso puso en duda su continuidad en la selección. “Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Al presidente [de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia] le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar en el que estoy ”, dijo en conferencia de prensa luego del partido.

La Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ), en tanto, publicó un comunicado el domingo por la noche. “El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos”, introdujo.

La entidad destacó que “cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar”. “El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado ”, agregó.

La AFA indicó luego que “algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso” , sin aclarar quiénes serían los que volverían a la Argentina.

Por último, la entidad reforzó el mensaje de agradecimiento. “Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán”, cerró.

El Gobierno nacional esperaba el domingo por la noche la decisión de los jugadores del seleccionado para definir qué día quieren celebrar con los argentinos y, en ese caso, cuándo decretar un feriado de 24 horas .

“ Estamos aguardando una comunicación oficial con Selección para determinar los pasos a seguir ”, definieron fuentes consultadas por LA NACION a la espera de lo que definiera el seleccionado argentino.

El presidente Javier Milei confirmó que el feriado será “en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar”. Desde el primer momento, en Casa Rosada apuntaron que la línea a seguir era la que impusieran los jugadores en Nueva York.

En principio, algunos jugadores de la selección aterrizarán este lunes a las 17 en Ezeiza en un vuelo chárter proveniente de Nueva York . En Buenos Aires, la primera parada prevista es el predio de la AFA en Ezeiza. La decisión sobre un posible feriado, que estaba en evaluación desde el viernes, se consolidó en las últimas horas.

España se consagró como el nuevo campeón del mundo luego de ganarle 1 a 0 a la Argentina en el segundo tiempo suplementario de la final disputada en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, gracias a un gol de Ferran Torres .

El equipo de Scaloni resistió durante casi dos horas con una enorme actuación de Emiliano Martínez , jugó gran parte de la definición con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández y estuvo a minutos de llevar la historia a los penales, pero terminó cediendo sobre el final.

La Argentina, además, sufrió un contratiempo importante antes del descanso. Lisandro Martínez , que había sido amonestado por cortar un avance español, no pudo continuar por una molestia física y fue reemplazado por Nicolás Otamendi .

Por otra parte, Enzo Fernández, quien ya había sido amonestado, derribó a Pau Cubarsí para frenar un contraataque español y obtuvo la segunda tarjeta amarilla , lo que terminó en expulsión. Con un futbolista menos, la selección consiguió sostener el empate hasta el final de los 90 minutos y llevó la definición al alargue.

El final determinado por el árbitro Slavko Vinčić confirmó la consagración de España, que volvió a levantar la Copa del Mundo después de 16 años. La Argentina, que defendía el título conseguido en Qatar 2022, cerró el torneo con el subcampeonato tras una final ante un rival que fue superior en el desarrollo.

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Fuente: La Nación