El Gobierno confirmó que decretará feriado el día que los jugadores de la Selección celebren con la gente

El presidente Javier Milei anunció esta noche que declarará feriado nacional cuando los jugadores de la Selección anuncien su intención de celebrar con la gente. El combinado nacional llegaría este lunes a las 17 al país y es probable que el día no laborable se fije para este martes.

Minutos después de consumada la derrota con España, Milei utilizó su cuenta de X para reconocer el desempeño del equipo argentino. "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", posteó el primer mandatario. Y un rato después publicó un nuevo posteo en el que anunció la decisión del feriado.

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional ", indicó el primer mandatario.

Según indicaron fuentes oficiales consultadas, el vuelo del charter de Aerolíneas Argentina que trasladará al seleccionado argentino despegaría a las 5 AM hora de Nueva York (6 AM hora Argentina) -es una travesía de 11 horas-, por lo que se estima que su arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza sería a las 17.

El asesor presidencial Santiago Caputo dio pistas sobre ese interés del Ejecutivo en organizar los festejos por la Selección. "El que putea a la Selección es anti argentino. Mañana (por el lunes) todos con la remera puesta", publicó en su cuenta de X.

El Gobierno ya mandó a retirar la piedras en homenaje a las víctimas del Covid que estaban depositadas en plaza de Mayo ante la posible concentración de hinchas para saludar a los ídolos del combinado nacional.

Minutos después del primer posteo de Milei, desde el gremio ATE lo presionaron este domingo por la tarde para que disponga el asueto administrativo. "Presidente, esta Selección es UN ORGULLO INMENSO PARA EL PUEBLO ARGENTINO. Debemos garantizarles el reconocimiento que se merecen en su regreso al país. Es su OBLIGACIÓN decretar el asueto para todo el territorio nacional. NO LO DEMORE MÁS!!", sostuvo Rodolfo Aguiar, titular del gremio estatal.

En Casa Rosada aducen que "si dan asueto" -ahora feriado en palabras del propio Milei- es "porque va la Selección" a los balcones del palacio gubernamental pero al cierre de esta edición los empleados tienen que presentarse este lunes como un día normal. No obstante, lo que trasciende este domingo a la noche es que el "operativo homenaje" a la Selección dependerá de lo que quieran hacer los jugadores, encabezados por Lionel Messi.

En declaraciones a radio Mitre este domingo por la noche, Milei dio indicios sobre la oferta que le hicieron llegar a la AFA . "Hicimos llegar seis alternativas de posibles festejos , que es una acción coordinada entre Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires , y están esas posibilidades elevadas, transmitidas. Obviamente que una de las posibilidades es que los jugadores puedan disponer libremente de la Casa Rosada, en caso de que así lo deseen. Ellos las tienen en carpeta así que nosotros estamos a la espera de lo que los jugadores decidan , y el cuerpo técnico, para que ellos puedan tener ese momento donde puedan interactuar con los argentinos por este enorme y gran trabajo que han hecho".

Sin embargo, el mandatario no aportó precisiones sobre qué escenarios le han propuesto a los referentes de la Selección para que se lleve adelante el homenaje. "Digamos, en la Casa Rosada directamente ahí yo tengo injerencia directa ; las otras alternativas son compartidas. Entonces me parece imprudente mencionar otras alternativas que involucran a otras administraciones también", cerró.

Desde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, en tanto, tampoco confirmaron ningún tipo de operativo desde el aeropuerto de Ezeiza. Es que aún no hay ninguna definición de la comitiva de la AFA desde los Estados Unidos. Una versión extraoficial daba cuenta que los popes del fútbol argentino negociaban la posibilidad de que helicópteros de Presidencia trasladen a los jugadores y cuerpo técnico hasta Casa de Gobierno. Como sea, este domingo por la noche asoma la posibilidad que el homenaje a los subcampeones del mundo se lleve a cabo este martes.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín