Luis Caputo cruzó al periodista británico Piers Morgan por criticar a la selección argentina: “Mocoso malcriado”

El ministro de Economía, Luis Caputo , cruzó en redes sociales al periodista británico Piers Morgan , quien criticó la reacción de los jugadores de la albiceleste tras la derrota ante España y la calificó como un “comportamiento repugnante”. El funcionario nacional citó su mensaje y le respondió: “Has estado lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado”.

Días atrás, tras el partido de semifinales contra Inglaterra, Morgan había sido blanco de críticas de funcionarios del gobierno argentino cuando tildó de “ idiotas sin clase ” a los integrantes de la Scaloneta.

“Solo un grupo de matones violentos y desagradables, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder”, sostuvo Morgan en una publicación que realizó mediante su cuenta de X.

Ante eso, el ministro respondió: “Has estado lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado durante los últimos cuatro días, solo para decir hoy que estás exultante porque un equipo que ni siquiera jugaba contra el tuyo perdió un partido. Al menos mostrá algo de dignidad y dejá de avergonzar a tus compatriotas británicos hablando de tener clase ”.

El intercambio entre ambos tuvo un antecedente tras la victoria de la selección argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. En esa oportunidad, como informó LA NACION , Morgan cuestionó que los jugadores celebraran con una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” y los calificó de “idiotas sin clase”. Además, dijo: “Espero que España los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”.

Horas después de ese mensaje, el periodista británico volvió a referirse al tema. “Tuve a un montón de argentinos muy enfurecidos lanzándome insultos por esta publicación. Cálmense… no es mi culpa que hayan perdido la Guerra de las Malvinas, y no es mi culpa que se los vaya a tragar España el domingo” , escribió en X.

El ministro de Economía respondió entonces: “La Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido” .

La trayectoria de Morgan estuvo siempre marcada por la polémica , ya que desde su paso por los diarios británicos News of the World y Daily Mirror —del cual fue despedido tras publicar fotos falsas de soldados ingleses torturando prisioneros iraquíes— hasta su salida de la televisión tras cuestionar los testimonios de Meghan Markle, su figura siempre generó división .

En el ámbito deportivo, el periodista mantiene un vínculo estrecho con Cristiano Ronaldo , a quien entrevistó en exclusiva en 2022, y manifestó reiteradamente su preferencia por la figura de Diego Maradona por encima del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Durante el partido semifinal, Morgan también cuestionó duramente el desempeño del equipo albiceleste, calificándolo de “equipo sucio” y con críticas sobre la actuación arbitral.

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Fuente: La Nación