Mejora la salud de los heridos por la tragedia del Skate Park en Mar del Plata: un joven despertó y un menor recibió el alta

A casi dos semanas de la tragedia ocurrida en la zona del Skate Park Bristol de Mar del Plata , donde una joven de 18 años murió al ser atropellada por un colectivo de la línea 532 que se subió a la vereda, comenzaron a conocerse las primeras noticias alentadoras sobre la evolución de algunos de los heridos.

Thiago Vera , uno de los jóvenes que permanecía internado en terapia intensiva desde el siniestro, despertó en las últimas horas y logró comunicarse con su familia mediante gestos y apretones de mano, según contó su padre, Diego Vera, a través de un video difundido en redes sociales.

“Nos encontramos con la grata sorpresa de que Thiago tenía los ojitos abiertos, nos escuchó y pudimos intercambiar cositas mediante apretones de mano y gestos. Obviamente no puede hablar porque tiene una traqueotomía”, expresó.

El hombre explicó que el joven continuará internado en terapia intensiva y que todavía deberá atravesar un largo proceso de recuperación. “Queríamos compartir con toda la gente que oró y no pregunta por él esta pequeña felicidad que tenemos todos. Si bien va a seguir en terapia, sabemos que no es el fin de todo, sino el comienzo”, afirmó.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento recibido desde el día del accidente y pidió que continúen enviándole mensajes de aliento. “Les pedimos que sigan ayudándonos, orando y dándole fuerzas. Todos los mensajitos que quieran mandar alentando a Thiago, se los hago escuchar y ver porque le hace muy bien”, concluyó.

El accidente ocurrió el 22 de junio, cuando el colectivo perdió el control, se subió a la vereda en la zona del Skate Park Bristol y embistió a varias personas que esperaban en una parada sobre el paseo costero. Como consecuencia del impacto murió Guadalupe Merlos , de 18 años, mientras que otras seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Oscar Alende” con heridas de distinta gravedad.

Según pudo saber Infobae a través de fuentes sanitarias, la situación clínica de los pacientes evolucionó durante los últimos días. El adolescente de 15 años que había resultado herido recibió el alta médica tras una rápida recuperación.

Además, una de las mujeres que permanecía internada fue derivada primero a un hospital de Berazategui y luego al Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires para continuar su tratamiento.

En tanto, Thiago y una mujer de 42 permanecen internados en terapia intensiva . Si bien continúan en estado delicado, las fuentes consultadas señalaron que evolucionan y que el riesgo de vida disminuyó con respecto a los primeros días posteriores al accidente.

Por su parte, otras dos mujeres, de 47 y 56 años, permanecen internadas en sala común por las fracturas sufridas durante el siniestro y podrían recibir el alta médica en los próximos días.

La investigación por la tragedia continúa a cargo del fiscal Germán Vera Tapia , titular de la UFI N°11 de Delitos Culposos de Mar del Plata. La principal hipótesis apunta a que el colectivo habría sufrido un desperfecto mecánico antes de subirse a la vereda, aunque esa circunstancia deberá ser confirmada por las pericias ordenadas sobre la unidad.

Fuente: Infobae