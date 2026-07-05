La autopsia reveló cómo murió el hombre que quedó atrapado en el techo de un galpón en Mar del Plata

Un hombre de 28 años murió asfixiado luego de quedar incrustado en una abertura que él mismo realizó en el techo de un depósito industrial ubicado en las afueras de la ciudad de Mar del Plata .

La Policía Bonaerense investiga si el joven Gianfranco Fresco , quien tenía antecedentes penales, intentaba entrar al predio para cometer un robo.

El hecho ocurrió en la mañana del sábado en un galpón situado sobre la ruta 88 , a la altura del kilómetro 3,5 . Fuentes policiales indicaron que Fresco abrió un boquete en la chapa lateral del techo para acceder al interior del depósito . Al intentar pasar por la abertura, quedó atrapado, con los hombros dislocados y el tórax comprimido .

La autopsia determinó que la muerte ocurrió por asfixia causada por la compresión del tórax y la luxación bilateral de los hombros . El cuerpo no presentaba lesiones visibles en la parte superior.

El hallazgo ocurrió por un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en el predio. Personal del Comando de Patrullas, la Comisaría 11ª, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y Policía Científica se trasladaron al lugar.

Luego de un operativo de rescate, retiraron el cuerpo del techo y preservaron la escena para las pericias correspondientes. Fresco no portaba documentación, lo que demoró su identificación inicial.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas.

Las pericias no detectaron indicios de intervención de terceras personas. La Fiscalía dispuso la reconstrucción de los movimientos previos de la víctima para esclarecer las circunstancias del hecho.

La principal hipótesis de los investigadores es que el joven intentaba ingresar al depósito con fines delictivos . Mientras tanto, el depósito permanece bajo resguardo policial y las pericias técnicas siguen en curso para aportar mayores elementos a la causa.

Fuente: TN