Más allá de la sociedad: llega a Netflix una nueva miniserie documental de J.A. Bayona sobre la tragedia de los Andes

Netflix continúa ampliando su catálogo con nuevos estrenos y, esta vez, anunció la llegada de Más allá de la sociedad , una serie documental dirigida por J.A. Bayona y Carlos Torres. La producción abordará la historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya , que se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972, a través de testimonios inéditos de sobrevivientes y familiares , con el objetivo de ofrecer una mirada más íntima sobre uno de los hechos más conmovedores de la historia.

Vale recordar que la tragedia del vuelo 571 ya fue llevada a la pantalla en distintas oportunidades y se convirtió en una de las historias de supervivencia más conocidas del mundo . El accidente ocurrió el 13 de octubre de 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba a un equipo de rugby y sus acompañantes se estrelló en la cordillera de los Andes. A lo largo de las décadas inspiró documentales, libros y películas, entre ellas ¡Viven! (1993) y La sociedad de la nieve (2023) , dirigida por J.A. Bayona, que reavivó el interés global por este episodio histórico.

La serie estará compuesta por tres episodios y reunirá, por primera vez en una misma producción, a los sobrevivientes del accidente, a familiares de las víctimas y a dos de los escritores que llevaron la historia al papel : Piers Paul Read, autor de ¡Viven! , y Pablo Vierci, autor de La sociedad de la nieve . También participarán los directores que adaptaron estos hechos al cine, entre ellos Frank Marshall y el propio J.A. Bayona.

Uno de los ejes centrales del documental será el viaje que Bayona y gran parte del elenco de La sociedad de la nieve realizaron al Valle de las Lágrimas , el lugar donde ocurrió el accidente en 1972. Ese recorrido servirá como punto de partida para conectar la experiencia de quienes protagonizaron la historia real con la de los actores que la interpretaron en la ficción.

A partir de ese encuentro, Más allá de la sociedad reconstruye el impacto que la tragedia tuvo durante los últimos 50 años en la vida de los sobrevivientes y de las familias de quienes no regresaron. Según explicó Bayona, la idea del proyecto nació durante esa visita a los Andes , cuando comprendieron que las historias de las personas reales y de quienes las representaron en la pantalla habían quedado profundamente unidas tras el rodaje de La sociedad de la nieve.

Con producción de Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona , Más allá de la sociedad fue creada por Bayona y Carlos Torres, mientras que la dirección estuvo a cargo de este último. La serie documental llegará al catálogo de Netflix en algún momento de 2026 y estará disponible para los usuarios de la plataforma en todo el mundo.

Fuente: La Nación