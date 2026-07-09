Milei obtuvo una foto con 13 gobernadores y llamó a ratificar el Pacto de Mayo para “quitarle la bota del cuello a las provincias”

El presidente Javier Milei habló este jueves a la medianoche en cadena nacional desde la entrada a la Casa Histórica de la provincia de Tucumán, en el marco de la conmemoración del 210° aniversario del Día de la Independencia. “ Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo ”, sostuvo el mandatario, que consiguió reeditar su foto de 2024 con diferentes gobernadores.

Al evento inaugural de las celebraciones por el 9 de julio en la capital Tucumán asistieron 13 mandatarios provinciales en medio de un escenario de negociaciones claves para conseguir apoyo frente a los nuevos proyectos parlamentarios que impulsa el oficialismo.

Además, estuvieron presentes gran parte del gabinete ministerial, entre ellos la secretaría de la presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luís Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La senadora nacional libertaria Patricia Bullrich, que suele participar de las presentaciones del Presidente, ya había anticipado que no podía asistir al evento.

En ese marco, Milei focalizó su discurso de poco más de 20 minutos en evocar el espíritu con el que se firmó el Pacto de Mayo en julio de 2024, y recordó que apuntaba a “quitarle la bota del cuello a las provincias , devolverles la autonomía que la política nacional les había quitado y liberar así sus fuerzas productivas”. En tanto, resaltó la necesidad de ratificar el compromiso con los 10 puntos acordados en aquel momento, atravesados por el equilibrio fiscal.

En su discurso, Milei agradeció el apoyo mostrado por los jefes provinciales en el Congreso. “Todo esto que logramos con un Poder Ejecutivo nacional con el menor poder parlamentario de la historia, por eso agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente”.

En un pasaje de su disertación, Milei dijo: “Este Día de la Independencia nos invita a reflexionar sobre por qué este proceso político nos invita a pensar en una segunda independencia ”. “Por demasiado tiempo, el Estado nacional les falló a las provincias, impidiendo su desarrollo”, agregó el mandatario, haciendo hincapié en dos elementos: las leyes mineras y las retenciones al campo.

“Por esta larga lista de injusticias, celebramos un nuevo acto para que las provincias accedan a un federalismo genuino y federal ”, remató Milei.

Respecto a los próximos pasos del Gobierno en materia legislativa, el jefe de Estado señaló que una de las prioridades será avanzar con una reforma política que, según adelantó LA NACION , apuntará a eliminar o suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Por otro lado, el Presidente también apuntó como reformas “prioritarias” a la modificación del régimen de Zonas Frías y la de la ley de inocencia fiscal . Además, mencionó la importancia de la norma que impulsa el oficialismo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y el Súper RIGI .

A lo largo de un discurso, que estuvo cargado de reivindicaciones a los logros obtenidos por el Gobierno, el Presidente volvió a definir el objetivo central de su administración mediante un paralelismo con los revolucionarios de las guerras por la independencia: “La libertad debe ser el norte de todos aquellos que carguen con el peso de conducir los destinos de la patria (...) Nuestro Gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente”.

Indicó también que el país atraviesa un “momento histórico” que podría entenderse como “una especie de segunda independencia” debido a que, en el pasado, el sistema colonial sometía a las provincias del Virreinato del Río de la Plata a un modelo económico “restrictivo y depredatorio” y aseguró que en la actualidad se da una “situación similar”.

“ Hoy el continente está girando hacia la libertad : sabe que el proyecto argentino puede liderar un cambio de paradigma a nivel regional y mundial”, exclamó Milei.

Por último, expresó: “ No hagamos caso omiso de la voluntad de los argentinos, que votaron por una transformación . Feliz aniversario de nuestra Independencia y que Dios bendiga a todas nuestras provincias”.

El mandatario llegó a Tucumán cerca de las 23 en un avión Embraer ERJ-140LR de la Fuerza Aérea y fue recibido por Lisandro Catalán , presidente de La Libertad Avanza Tucumán. Mientras que la vicepresidenta llegó en otro vuelo y fue recibida por el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo .

Por el lado del Ejecutivo estuvieron presentes además de Karina Milei, Caputo y Santilli, el ministro de Salud, Mario Lugones ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .

Dijeron presente en Tucumán los gobernadores Osvaldo Jaldo , (Tucumán), Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto .

La primera vez que Milei viajó a Tucumán para el Día de la Independencia fue en 2024, con el llamado Pacto de Mayo como telón de fondo. En tanto, el año pasado suspendió su viaje alegando cuestiones climáticas que le impedirían el regreso a Buenos Aires durante la madrugada y en medio de una fuerte deserción de mandatarios provinciales . En la previa de esa cancelación se había conocido que solo tres gobernadores irían a la celebración.

Una vez finalizado el evento, el Presidente regresó a la ciudad de Buenos Aires durante la madrugada de este jueves debido a que tiene programado participar en el Tedeum que se realizará por la mañana en la Catedral Metropolitana.

Fuente: La Nación