La FIFA salió a respaldar al árbitro que dirigió el partido Argentina-Egipto

La FIFA salió a defender al juez francés François Letexier , duramente criticado por la selección de Egipto tras su eliminación a manos de Argentina . “Nadie puede afirmar que el arbitraje de nuestra entidad pueda verse influido por nadie, ni siquiera por el presidente Gianni Infantino”, quien “siempre brindó su apoyo total” al equipo respetando su “independencia”, dijo Pierluigi Collina, responsable de los referís en el organismo rector del fútbol mundial .

“Por supuesto, un debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros” del torneo , aseguró el italiano en una entrevista publicada en la página web de la FIFA .

Collina, al hacer un balance de lo que va del desarrollo del torneo, se detuvo en el encuentro por uno de los octavos de final entre Argentina y Egipto, partido que terminó con la agónica victoria de la selección albiceleste. El francés Letexier fue ampliamente criticado por el combinado perdedor e incluso la Federación Egipcia pidió el miércoles su exclusión por “errores arbitrales flagrantes” .

La Federación Egipcia había asegurado en un comunicado: “La entidad no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR . Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”.

Fue tras ello que el responsable de los referís en la FIFA respondió, en defensa de Letexier. “Después de cada gol marcado, la asistencia por vídeo al arbitraje (VAR) revisa la fase de posesión ofensiva” , para detectar una posible “falta en la preparación de la acción” que haya tenido un impacto en el gol . Collina dio dos ejemplos tomados del Argentina-Egipto y acompañó en cada caso la decisión del juez francés. Primero, se refirió a la no validación del gol del delantero egipcio Mostafa Zico, a los 13 minutos del segundo tiempo, porque su compañero Marwan Attia había “claramente pisado el pie” del argentino Lisandro Martínez .

Por último, justo antes del tercer gol argentino en el tiempo añadido, los egipcios habían reclamado un penal por un contacto en el área entre el argentino Julián Álvarez y la estrella egipcia Mohamed Salah, que cayó boca abajo. “El árbitro y el VAR consideraron que se trataba de un contacto de fútbol normal” , dijo el italiano.

Durante la entrevista, Collina no hizo referencia a la injerencia que tuvo el presidente estadounidense Donald Trump para que la FIFA habilitara al delantero Folarin Balogun para que jugara contra la selección de Bélgica por los octavos de final, pese a que había sido expulsado en el partido anterior. En ese momento, el propio mandatario reconoció haber llamado a Gianni Infantino para hacer revisar la tarjeta roja.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación