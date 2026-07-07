Mañana helada y tarde agradable: en la Ciudad la térmica bajó a 1,2° y en el Gran Buenos Aires tuvo registros bajo cero

Aunque el pronóstico del tiempo anunciaba que este martes la temperatura iba a pegar un salto luego de varios días de frío intenso en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, la mañana de hoy siguió siendo helada en todo el AMBA. La térmica rondó 1°C en la Capital Federal y se hundió por debajo del cero en los alrededores .

Por la tarde, cuando la Selección Argentina juegue contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el clima tendrá ese despegue térmico.

Para la Ciudad de Buenos Aires, el día comenzó con una temperatura de 2,2 grados a las 6 de la mañana y subió a 2,8° a las 8. Pero por entonces fue cuando se registró la térmica de 1,2° , de acuerdo al Observatorio Central. Al mismo tiempo, en Ezeiza la temperatura era de 1,1°C (con térmica bajo cero) y en El Palomar la medición marcaba -1,1°C , de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Las heladas fueron protagonistas durante las primeras horas del día en varias ciudades del conurbano. Ante eso, el SMN recomendó extremar los cuidados al circular por calles y rutas, además de abrigarse adecuadamente para evitar los efectos de las bajas temperaturas.

Datos de 08h Temperatura 2.8°C S. Térmica 1.2°C Humedad 84% Presión 1015.7 hPa. Viento WNW 06 km/h. Cielo ligeramente nublado Visibilidad 10 Km

Sin embargo, el panorama cambiará por completo con el correr de las horas, especialmente después del mediodía, coincidiendo con el partido de la Scaloneta.

Gracias a un cielo despejado y al ingreso de aire más templado, la temperatura ascenderá rápidamente hasta alcanzar una máxima de 17 grados en la Ciudad y alrededores , una marca inusual para los últimos días y que permitirá disfrutar de una tarde agradable y a pleno sol.

El alivio continuará durante el miércoles. Según el SMN, las temperaturas mínimas subirán con respecto al martes, por lo que el amanecer ya no será tan extremo, mientras que la máxima volverá a mantenerse alrededor de los 20 grados. El pronóstico indica además que el cielo permanecerá mayormente despejado o con escasa nubosidad, consolidando una tendencia de tiempo estable y sin lluvias para el AMBA.

Donde el frío se sentirá muy fuerte también, al menos en estas primeras horas de la mañana, es en una franja que va desde Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, hasta Patagones, bien al sur, donde existe una alerta amarilla por temperatura extrema .

Misma situación vive la totalidad de la provincia de La Rioja, el norte de San Juan, sudeste de Entre Ríos, sudeste y norte de Corrientes, casi toda Misiones, este de Jujuy y de Formosa, noreste de Santiago del Estero y centro y sur de Chaco.

Por su parte, en Neuquén rigen dos alertas por vientos y lluvias . La peor parte se la lleva el sur (también en Río Negro), en la cordillera con Chile, donde el alerta por el agua que puede caer es naranja. En el resto de la provincia también se esperan lluvias y fuertes ráfagas, pero el color de la advertencia es amarillo.

En Chubut, siguiendo la misma franja que afectará a Neuquén y Río Negro, rige un alerta de color amarillo por lluvias.

Fuente: Clarín