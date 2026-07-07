Tragedia de Casilda: el conductor del auto, preso por cuatro meses y las pruebas que lo complican

"Estoy destrozado". Esas fueron las únicas palabras que soltó Fausto Giordano, de 20 años , en la audiencia imputativa del jueves pasado en la que le dictaron la prisión preventiva por la tragedia de Casilda , donde murieron un joven de 24 años y tres chicas de 17.

La madrugada del sábado 27 de junio, el grupo salió de un boliche y decidió ir a comer unas hamburguesas a la ciudad de Rosario. Tenían que tomar la autopista y desde allí pensaban volver a sus casas, en Zavalla y Pérez.

El auto era de Ramiro Tripiana (24) , pero -según dos testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad- fue Giordano quien se subió a manejarlo. Al parecer, fue el único de los seis ocupantes que se puso el cinturón de seguridad.

Otro Peugeot con dos jóvenes a los que conocían salió detrás de ellos. Esto lo corroboró un camionero de una empresa postal que los vio pasar. Pero se detuvieron a orinar en la banquina y finalmente pegaron la vuelta, quizás arrepentidos de los planes de ir a un McDonald's de Rosario. Luego pararon en una estación de servicio a cargar nafta.

El chofer del camión vio de lejos que el 208 desapareció en la curva de la ruta S26, donde poco más adelante hay un cruce ferroviario. No paró porque no vio nada, pero se comunicó al 911. " Me parece que pasó algo ", dijo en esa llamada que quedó registrada.

Todavía estaba oscuro, ya que eran cerca de las 5.30. El auto de los chicos estaba dentro de los yuyos, a metros de unos carteles publicitarios. Había dado varios tumbos y se partió al medio .

Cuatro de ellos salieron despedidos: Tripiana, Lola Gironacci (17), Sabrina Jazmín Correa (17) y Zaira Mariel Lunge (17) .

Atrapada entre los hierros quedó la novia del conductor, Mora W. (17) , quien fue trasladada en helicóptero a Rosario, adonde permanece con una grave lesión medular. La operaron en el Hospital Centenario y ha tenido una evolución favorable.

Estela, su abuela, contó a El Tres TV que "lo único que ella recuerda es que la sacaron del auto y que la mantuvieron despierta, este chico Fausto le habló todo el tiempo para que no se desvaneciera".

Las vidas de las víctimas se fueron apagando con el paso de las horas. La primera fue Lola. Era de Zavalla, muy cerca de Pujato, los pagos del DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni , quien previo al partido mundialista con Cabo Verde inició la conferencia de prensa expresando sus condolencias a las familias de las víctimas.

Su mejor amiga, Sabrina, hija de un policía, falleció el domingo 28 a la madrugada. Este año egresaban juntas del secundario.

Ramiro fue el segundo en perder la vida. Era de Pérez, cerca de Rosario. El martes 30 de junio se informó el fallecimiento de la cuarta víctima, Zaira, quien también vivía en Pérez.

A todos les realizaron una extracción sanguínea para establecer si habían consumido alcohol y drogas. El análisis del primero le dio positivo a Giordano: 0,93.

Se le practicó cuatro horas después de la tragedia, por lo que el fiscal cree que era superior al momento del hecho. El toxicológico arrojó resultado negativo.

Ehret ordenó el secuestro de los celulares. Eran cinco iPhone. Según pudo saber Clarín , el de Ramiro emitió un alerta a las 5.17 a su familia. La función de detección de choques se activa por default y llama a sus contactos de emergencia ante un impacto brusco. Diez minutos después quedó registrado el llamado del camionero al 911.

Cuando llegaron los bomberos, la Policía y los médicos, estaba Giordano ensangrentado pidiendo auxilio.

El joven estuvo internado y tras recibir el alta, el lunes 29 de junio, lo detuvieron . Lo alojaron en la Alcaidía Departamental de Casilda.

Fue imputado por " homicidio culposo por la conducción negligente, imprudente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por la pluralidad de víctimas, siendo en total cuatro las fatales, en concurso ideal con lesiones gravísimas por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, en calidad de autor y consumado ".

Giordano tiene dos abogados defensores: José Luis Abichain Zuain y Rodrigo Mazzuchini . En la audiencia que se realizó en los tribunales provinciales de Casilda, pusieron en duda que fuera el joven quien conducía el auto, lo que indignó a los familiares de las víctimas.

"Todos sabemos que no manejaba mi hermano. Que no ensucie el nombre de mi hermano para liberarse él, que se haga cargo de lo que hizo ", advirtieron dos hermanas de Ramiro, que además desmintieron que fuera amigo de Fausto.

Un dato clave para resolver su detención efectiva es que arrastra una causa penal por exhibición de armas de fuego en las redes sociales .

Estuvo preso, se le impusieron reglas de conducta por el plazo de dos años, fue allanado en abril del año pasado y el expediente sigue en trámite.

Su abogado Abichain Zuain sostuvo que el acusado "no declaró porque está en estado de shock" y remarcó que "eran seis chicos que estaban amontonados en un auto, estaban unidos y eran todos amigos".

"El hecho de encontrarse hoy preso, con la novia cuadripléjica y con los amigos muertos creo que no le da mucho margen para decir o dejar de decir lo que sea", expresó.

Para el fiscal, Giordano condujo de manera " imprudente, negligente y antirreglamentaria ", a "una velocidad inadecuada para el trayecto mencionado, bajo los efectos de alcohol en sangre medido en 0,93 g/l de etanol a raíz de una muestra de sangre extraída a las 9.40 del mismo día".

Mientras tanto, Mora la sigue peleando. La mamá de la chica, Gabriela, le envió un mensaje al medio Zavalla Noticias : " Gracias, de corazón, a esta hermosa comunidad por cada oración, cada mensaje y cada muestra de cariño. Mora está evolucionando bien, está estable y seguimos con mucha fe. Vamos Mora ".

Cuando esté en condiciones de declarar, podría despejar la duda de quién conducía, aunque las pruebas contra su novio son cada vez más comprometedoras.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín