Condenan a tres boqueteros por el intento de robo al Banco Macro de San Isidro con un túnel de 200 metros

Tres de los boqueteros acusados de intentar ingresar a la sucursal del Banco Macro de San Isidro en agosto de 2024 luego de construir un túnel de 200 metros fueron condenados en un juicio abreviado a penas de hasta tres años y medio de cárcel .

El juez Maximiliano Savarino , integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, y recordado por ser uno de los magistrados del primer juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , consideró que “el ilícito contra la propiedad no llegó a consumarse por razones ajenas a la voluntad de los imputados”.

Esto se desprende a que el plan de los boqueteros fue interrumpido el 6 de agosto de 2024 cuando un repartidor notó una varilla metálica que sobresalía desde los adoquines de la calle Chacabuco al 400, en pleno centro de San Isidro, y que golpeó el chasis de su camioneta.

“ Pará que me vas a romper la camioneta ”, advirtió el repartidor a quien estaba debajo del asfalto. A los pocos minutos, el movimiento de la varilla y los ruidos a golpes que escuchó cesaron.

El hombre realizó la denuncia a la seguridad de la sucursal del Banco Macro, ubicada a pocos metros. Esto derivó a una investigación interna y a la intervención de la Policía bonaerense, que realizó una excavación en el lugar y se encontró con un túnel construido de aproximadamente 200 metros.

El fallo de 55 páginas -al que tuvo acceso Clarín - condenó a Alejandro Israel Rosendo López (44), alias “Johny” , a la pena de dos años y cinco meses que cumplirá en su domicilio hasta que se haga efectiva.

Mientras que Carlos Andrés Cazenave Peña (40) y Nicolás Ignacio Carpani Romero (35) , ambos de nacionalidad uruguaya, fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de cárcel .

A todos se los consideró coautores del delito de “ tentativa de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda ”, en tanto que a Cazenave Peña y Carpani Romero se les sumó el de "falsificación de documento público” , por haber engañado a una inmobiliaria con identidades falsas.

Alan Daniel Lorenzo Rodríguez y César Leonardo Cazenave Peña , también imputados en la misma causa, eligieron ser juzgados por un tribunal ordinario. El TOC N° 7 será el encargado de llevar adelante el debate que aún no tiene fecha.

Para la fiscal Carolina Asprella, en su elevación a juicio, los hechos ocurrieron “al menos desde el 1° de noviembre de 2023 hasta el día 8 de agosto de 2024”.

Además de los cinco detenidos, la fiscal indicó que al menos siete sospechosos más “ejecutaron un plan criminal con la finalidad de violentar las medidas de seguridad de la sucursal del Banco Macro” de San Isidro.

Su objetivo era “ingresar mediante la fabricación de un túnel subterráneo al sector de cajas de seguridad del mismo y así apoderarse de bienes muebles ajenos allí contenidos en las mismas, tales como dinero en efectivo en moneda extranjera y nacional; joyas; alhajas; artículos de arte y objetos de valor”, señaló la fiscal en su elevación a juicio.

“Las maniobras en cuestión llegaron a ubicarse a menos de cinco metros del sitio donde se cobijaban las cajas de seguridad que resguardaban presuntamente sumas millonarias y pretendían ser sustraídas en las horas siguientes”, explicó.

En su sentencia, el juez Savarino señaló que “los daños verificados a los muros del inmueble alquilado, como así también al espacio público -ya que el túnel se proyectó por debajo de la calle Chacabuco, del municipio de San Isidro- resultan parte de la fuerza en las cosas ejercida por la banda para perpetrar el hecho, y denotan la intensidad del ilícito perpetrado”.

Para utilizar como centro de operaciones, la que banda alquiló un galpón que tenía como fachada la venta de placas antihumedad .

El alquiler de ese galpón, ubicado en Chacabuco 543, en plena zona céntrica de San Isidro y a escasos metros los Tribunales y de la Fiscalía General del Departamento Judicial, fue abonado por adelantado por el plazo de un año y tenía vigencia su alquiler hasta finales del 2024.

Los investigadores creen que llevaban trabajando entre 6 y 9 meses para la construcción de más de 220 metros de túnel. Estaba hecho a cuatro metros y medio de profundidad, encofrado en manera y de 1,2 metros de altura.

Una huella en una botella de gaseosa y la pista de una embarcación fueron las claves para detener a los dos primeros sospechosos por el intento de robo al Banco Macro de San Isidro.

El primero en caer fue Rosendo López , que tiene domicilio en Paranacito, Entre Ríos, y quien fue señalado como el que cruzó a los miembros de la banda hacia y desde Uruguay.

En septiembre de 2018 lo detuvieron por transportar 11 kilos de cocaína con un cómplice. Lo condenaron a cuatro años y 10 meses de prisión en una investigación que llevó adelante la Justicia Federal de San Martín.

El segundo detenido fue Lorenzo Rodríguez , quien tenía vínculos con La Banda del Parque, la barra brava de Nacional de Montevideo . Llegaron a él por una huella dactilar que levantaron en una botella de gaseosa que quedó en el taller de Chacabuco 543.

El tercer apresado fue Carpani Romero. El hombre tiene un pasado como jugador de fútbol en el Club Atlético Platense de Uruguay y también estaría vinculado a barra de Nacional.

César Cazenave Peña, el cuarto detenido, tenía un extenso historial de antecedentes penales que van desde delitos de narcotráfico, asociación ilícita, lesiones, atentado a la autoridad y rapiña agravada reiterada, de acuerdo con la calificación legal uruguaya.

También indicaron las fuentes que estuvo involucrado en varios robos millonarios donde -vestido de policía- cometía ilícitos junto a Carpani Romero y Lorenzo Rodríguez.

El último en ser detenido fue Carlos Cazenave Peña, también vinculado a la barra brava del club Nacional de Montevideo.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín