MADARIAGA: ya hay tres casos confirmados de triquinosis, 47 personas bajo seguimiento por síntomas y más decomiso preventivo de productos porcinos

MADARIAGA

El brote de triquinosis en General Madariaga continúa en investigación y ya registra tres casos confirmados, mientras que 47 personas presentan síntomas compatibles con la enfermedad y permanecen bajo seguimiento epidemiológico y tratamiento preventivo.





Según informaron a CNM fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Salud municipal, entre los pacientes con síntomas se encuentran dos menores de edad. Del total de los casos en estudio, 26 corresponden a hombres y 21 a mujeres.





Las investigaciones epidemiológicas indican que la mayoría de los afectados manifestó haber consumido productos derivados del cerdo adquiridos en una carnicería ubicada en la zona céntrica de la ciudad. No obstante, también existen algunos casos de personas que señalaron haber comprado estos alimentos en un punto del barrio Belgrano, donde se realizaría elaboración casera.





Ante esta situación, personal de Bromatología y Zoonosis llevó adelante un decomiso preventivo de facturas, chacinados y achuras de cerdo en la mayoría de las carnicerías locales, con el objetivo de analizar las muestras y determinar el origen del brote. Esto se suma al decomiso de 80 kilos hecho la semana pasada en la carnicería sospechada.





Las muestras de sangre obtenidas a los pacientes fueron enviadas al Departamento de Zoonosis Rurales de Azul, organismo que además remitió la medicación necesaria para iniciar el tratamiento con Albendazol, indicado para esta enfermedad parasitaria.





La investigación también detectó un caso fuera de la provincia. Una persona que habría visitado Madariaga durante los primeros días de junio y consumido productos relacionados con la misma faena permanece actualmente internada en Bariloche, con triquinosis confirmada.





Las autoridades sanitarias señalaron que toda la red de vigilancia epidemiológica permanece en alerta y continúa procesando muestras. Si bien hasta el momento se confirmaron tres casos mediante análisis de laboratorio, otros pacientes son considerados casos probables por nexo epidemiológico y deberán realizarse una segunda extracción de sangre para confirmar o descartar la infección.





Además, desde el Área de Zoonosis del Municipio de General Pueyrredón informaron la detección de al menos un paciente con síntomas compatibles con triquinosis, quien también habría consumido productos porcinos en Madariaga provenientes de la misma faena comercial que motivó la clausura preventiva de una carnicería.





Mientras avanza la investigación, las autoridades sanitarias recomendaron no consumir productos porcinos de origen dudoso o sin control bromatológico y consultar de inmediato al sistema de salud ante la aparición de síntomas como fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados o malestar general tras haber ingerido carne de cerdo o derivados.