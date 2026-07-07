San Juan: un bebé de un año está en terapia intensiva tras haber caído por accidente a un balde con agua

Un bebé de un año y cuatro meses está grave tras haberse caído a un balde con agua en el patio de su casa. El accidente ocurrió este lunes en la tarde en una casa de Villa Lerga, Rawson, provincia de San Juan. Actualmente, el nene está entubado y permanece en terapia intensiva. Las autoridades informaron que su estado es crítico.

El hecho ocurrió este lunes cerca de las 18:30 en la calle Catamarca. Según la reconstrucción de la UFI Delitos Especiales, la madre del niño, de 37 años, estaba lavando ropa en el patio. En un momento en el que entró a la casa para buscar más prendas, el nene quedó jugando afuera y, en un descuido, cayó de cabeza en un balde de 20 litros lleno de agua.

La mujer llamó inmediatamente al 911 cuando descubrió que su hijo no respiraba. Según informó el Diario de Cuyo , primero llegaron los efectivos de la Comisaría 3ª Ismael Oyola, Carolina Recabarren y Franco Molina. Los tres comenzaron de inmediato con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero fue Franco Molina quien logró que el bebé recuperara los signos vitales antes de que llegara la ambulancia.

El pequeño fue trasladado de emergencia al Hospital Rawson, donde permanece internado en terapia intensiva, entubado y bajo estricta observación médica .

Las autoridades de la UFI Delitos Especiales indicaron que todo apunta a un accidente doméstico, aunque la investigación sigue abierta para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

La rápida reacción de los policías fue clave para que el pequeño llegara con vida al hospital, donde continúa luchando por recuperarse.

Fuente: TN