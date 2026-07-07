El juez Armella rechazó el pedido de Insaurralde y Cirio para descartar el video de los dólares como prueba

El juez federal Luis Armella rechazó el pedido del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de su exesposa Jesica Cirio para descartar como prueba los videos donde se ve a la exmodelo rodeada de fajos de billetes termosellados en un vestidor, que las autoridades estiman que suman unos 10 millones de dólares.

Con esta decisión, a la que accedió LA NACION , se complica la situación de ambos, que están siendo investigados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

No obstante, aún restan los resultados de un estudio para determinar si esos videos difundidos por este medio se grabaron en la casa que ocupó la pareja en un country de San Vicente , en el departamento de Palermo de Cirio, o en un tercer lugar.

Al mismo tiempo, hoy se realizó la extracción del contenido del celular de Cirio para determinar si allí se encuentran copias de los videos, y también del contenido de sus dispositivos electrónicos encontrados en su piso de Palermo: dos tablets y cinco pendrives , incluido uno que estaba en el interior de su Jeep Compass .

Insaurralde, mediante su abogado Fernando Pinto , dijo que debía excluirse el video como evidencia porque sostuvo que tiene origen en un ilícito y afecta la intimidad de la que entonces era su pareja.

Sostuvo que la nulidad debía ser “absoluta e insubsanable” porque no se comprobó si el video supera las pruebas de “licitud, autenticidad e integridad” . Mencionó que Cirio dijo que la hackearon y que las imágenes fueron alteradas.

Indicó que no se controló la cadena de custodia y que el contenido está amparado por la privacidad y la intimidad. Argumentó con la doctrina del fruto del árbol envenenado que “la ilegalidad de la obtención originaria proyecta y contamina todos los actos consecutivos que de ella dependan”.

La defensa de Jesica Cirio adhirió a los argumentos de Insaurralde. Sostuvo que ya había denunciado la posible filtración de material de su intimidad y que el juez sabía de la ilicitud del video y la ignoró.

Fue más allá su abogado Claudio Caffarello y sostuvo que Cirio es víctima de un delito, pero no obstante fue allanada y el Estado no investigó su denuncia, sino que se aprovechó del ilícito.

El fiscal Sergio Mola rechazó los argumentos de ambos y pidió convalidar los videos como evidencia. Dijo que no existen pruebas de que las imágenes publicadas por LA NACION hayan sido obtenidas de modo ilegal y que la defensa no demostró en qué se basa para hablar de delitos.

Armella ordenó el pasado 21 de junio de 2026 el allanamiento del departamento de Cirio en el piso 18 de la calle Ortega y Gasset 1661 , para secuestrar dispositivos electrónicos y dinero. Esos dispositivos empezaron a ser analizados.

El juez Armella sostuvo que si bien Cirio denunció en 2025 un acceso ilegítimo a su celular y notebook con fines extorsivos, ese expediente se archivó el 27 de marzo de 2026 por “inexistencia de delito”.

Esto fue así porque no se logró verificar “la propia materialidad de los hechos denunciados” y Cirio consintió esa decisión sin apelarla. Para Armella, eso “echa por tierra los dichos de las defensas” , sobre que el tribunal basó sus allanamientos en material de origen ilícito comprobado.

Ante la denuncia de las defensas de que los videos podrían estar manipulados o incluso generados por inteligencia artificial , el juez recordó en su fallo que ya se ha dado intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP).

Serán los peritos oficiales y los de parte quienes certifiquen la autenticidad del material para determinar si fue alterado. El juez destacó que la investigación y enriquecimiento ilícito es “completa y rigurosa” , y que la orden de allanamiento fue “debidamente fundada y proporcional frente al cuadro probatorio existente”.

Asimismo, el juez Armella ordenó que se realicen las tasaciones de los inmuebles investigados en este expediente, en particular el de Fincas de San Vicente, donde vivieron Cirio e Insaurralde. Esa casona, de un barrio cerrado, es objeto de investigación, ya que se sospecha que el lote fue adquirido mediante testaferros y que la construcción se hizo de manera de ocultar a sus verdaderos dueños.

Armella dispuso la prohibición de salida del país de Insaurralde y Cirio , al tiempo que rechazó el pedido del fiscal Mola de detenerlos. Además dispuso el impedimento para viajar al exterior respecto de dos de los hijos de Insaurralde (Martín y Rodrigo), Sofía Clerici y otros dos imputados.

Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que se publicó una foto, en 2023, de él navegando por el Mediterráneo en el yate “ Bandido ” con Sofía Clerici como acompañante.

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi ) y 2021 (pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof ). Ocupó el cargo hasta septiembre de 2023, cuando estalló el escándalo del “Yategate”. Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner .

Fuente: La Nación