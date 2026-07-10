MADARIAGA: Secuestran una camioneta con denuncia de robo y con el chasis adulterado en el acceso a la ciudad

MADARIAGA

Un operativo de control vehicular realizado en la rotonda de acceso a Madariaga permitió secuestrar una camioneta que presentaba la numeración del chasis adulterada y registraba un pedido de secuestro activo por robo. El conductor fue aprehendido, notificado de la formación de una causa penal y posteriormente recuperó la libertad, quedando a disposición de la Justicia.





El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 61,500 de la Ruta 56, en el marco de los controles por el fin de semana largo por el Día de la Independencia, cuando efectivos interceptaron una Renault Oroch para su identificación. Al inspeccionar la documentación y los números identificatorios del vehículo, los policías detectaron inconsistencias entre la numeración del chasis y la cédula verde exhibida.





Tras consultar los sistemas informáticos policiales, se estableció que el chasis colocado registraba un pedido de secuestro activo por una causa de robo, con fecha de alta del 11 de abril de 2026, tramitada por la UFI N.º 13 de Mar del Plata.





Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron la camioneta y la cédula verde presentada por el conductor como parte de la investigación.





El procedimiento fue desarrollado por personal del Destacamento Vial Pinamar, a cargo del subcomisario Joaquín Planells, secundado por el subinspector Roberto Flores, bajo la supervisión del jefe de la Zona Operativa Vial X La Costa, comisario mayor Javier Fiscella, con la colaboración de efectivos de la División Motorizada de La Costa.





La Unidad Fiscal de Instrucción N.º 8 de General Madariaga avaló lo actuado y dispuso la notificación del conductor por los delitos de encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal, además del secuestro del vehículo y de la documentación. Tras cumplirse las diligencias de rigor, el imputado recuperó la libertad, quedando sujeto al proceso judicial.