Milei volvió a defender la reforma de la carta orgánica del Banco Central y explicó los cambios

El presidente Javier Milei defendió una vez más este viernes los cambios que desde el Gobierno buscan implementar en la carta orgánica del Banco Central ; en tanto aseguró que si las elecciones de medio término de 2025 hubieran sido presidenciales, La Libertad Avanza hubiera ganado en primera vuelta.

Sobre los cambios se refirió al hablar de la reunión con ministros que encabezó este jueves tras el acto por el 9 de Julio. “[En el encuentro] se tocaron básicamente dos temas: la reforma de la carta orgánica del Banco Central , que fue lo principal, y luego discutimos sobre del artículo teórico que escribimos con Demian Reidel que explica nuestra estrategia de crecimiento”, dijo Milei en una entrevista con radio NOW .

Luego sumó: “Tuve el privilegio de discutir [la reforma] con tres personas que saben de qué se trata esa silla [la del titular de la entidad] porque la ocuparon, Sturzenegger, Caputo y Bausili ”. En tanto insistió en que los cambios instalados por el kirchnerismo fueron diseñados para que uno “pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero”.

El jefe de Estado además detalló los aspectos centrales de la iniciativa. “Primero, quitarle la actual función al Banco Central, que le asigna cinco objetivos por lo cuales puede emitir por cualquier cosa; el mandato es preservar el valor de la moneda. Es un único mandato: preservar el valor de la moneda”, remarcó Milei.

Respecto a la regulación vigente, el mandatario la calificó como “una declaración de ignorancia ” y criticó las gestiones previas de Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Pesce -durante la administración de la expresidenta Cristina Kirchner- , a quienes acusó de “arruinar la vida de los ciudadanos” debido a un déficit fiscal sostenido.

Como “segundo punto”, el mandatario enumeró “ la prohibición total y absoluta de financiar al fisco ” de manera directa o indirecta. Sobre este aspecto, advirtió que ante un eventual incumplimiento de la independencia institucional “debería ir preso el directorio del Banco Central que avale eso , debería ir preso el poder ejecutivo responsable de eso y deberían ir presos también diputados y senadores”.

Asimismo, defendió la aplicación del " shutdown" —sistema de cierre estatal donde, si se agotan las partidas presupuestarias asignadas, la administración pública se “apaga” — que planean aprobar frente a los cuestionamientos de sectores a los que tildó de “ nacionalistas fanáticos de pacotilla ”.

Agregó también que las provincias de Buenos Aires, Formosa y La Rioja “están condenando a sus poblaciones” al oponerse a esta propuesta.

Respecto a los puntos restantes, explicó que la nueva carta orgánica busca respaldar la gobernanza del Banco Central, dificultando la remoción de sus autoridades , lo que le daría mayor autonomía .

Finalmente, indicó que busca prohibir la “distribución de dividendos ficticios” , habilitando los pagos únicamente “en caso de que la inflación entre en terreno negativo”, y eliminar las letras intransferibles para terminar con “años de abuso de la política al sector privado vía inflación”.

En relación con el modelo económico, el Presidente describió el esquema teórico que hizo junto a Demian Reidel como una propuesta que “ explica nuestra estrategia de crecimiento ”. Según expresó, ambos modificaron la “estructura de modelación para poder resolver matemáticamente de manera correcta y sin parches” los problemas existentes.

El mandatario afirmó que la administración cerró el déficit del Tesoro y el cuasifiscal en cinco y diez puntos del Producto Bruto Interno (PBI) respectivamente, con lo cual devolvió “a los argentinos 15 puntos del PBI en ahorro” .

Aseguró también que la economía creció cerca de 10% durante los primeros dos años de su gestión y ubicó al país en el “máximo de nivel de PBI de la historia”, con topes -según su discurso- en consumo privado y exportaciones.

Por otra parte, insistió con que el año pasado hubo un “intento de golpe de Estado” con leyes en el Congreso destinadas a derribar el programa oficial, siete intentos de juicio político y presuntos desmanes en la calle donde “muchos de los terroristas —en referencia a quienes se movilizaban durante las protestas por el valor de las jubilaciones— se disfrazaban de periodistas para tener una protección especial”.

Al ser consultado sobre la Copa del Mundo, el Presidente aclaró que solo mira los partidos del seleccionado nacional. Respecto al desempeño del equipo de Scaloni frente a Egipto, el mandatario dijo: “ Se nos había cerrado el arco. Argentina merecía más y en sólo dos contragolpes recibió dos goles “, aunque aclaró que “los goles se hacen, no se merecen”, una postura que definió como “bilardismo puro 101%”.

Incluso citó una frase de Guillermo Vilas: " Ganar no es lo más importante, pero es lo único que importa… respetando las reglas “. Milei destacó que el equipo marcó tres goles en diez minutos, un hecho con “una probabilidad del 0,16%”, y expresó su deseo de que el estrés del último partido funcione como una “inyección anímica” para el plantel.

Asimismo, manifestó su confianza en Lionel Messi, a quien llamó “el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos “, y elogió al entrenador Lionel Scaloni. “El día en que Scaloni decida dejar de ser técnico de fútbol, tranquilamente cualquiera de las universidades más prestigiosas del mundo lo va a contratar en la escuela de negocios para dar clase de liderazgo”, aseguró el mandatario, quien también reveló que mira los encuentros en la quinta de Olivos por “cábala” .

Fuente: La Nación