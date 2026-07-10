Detuvieron a un abogado y buscan a otro por una presunta estafa piramidal: prometían ganancias en dólares con inversiones falsas

Dos abogados fueron acusados de llevar adelante una estafa piramidal millonaria en Ituzaingó. Uno de ellos fue detenido y el otro se encuentra prófugo de la Justicia. La investigación comenzó luego de que cinco personas denunciaran haber sido víctimas de sus maniobras .

La banda operaba en una sofisticada oficina comercial ubicada en el complejo Thays de Villa Udaondo, en Parque Leloir. Se presentaban como “socio y dueño” de una firma de inversiones denominada ‘Avalon Capital Futures Investments’.

La Policía los identificó como Ángel Elías Gómez , de 45 años, quien fue detenido durante un allanamiento y Juan Ignacio Lombardo , de 35, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades, según informó Primer Plano Online .

El modus operandi era ofrecer a las víctimas “importantes ganancias en dólares” a través de inversiones en criptomonedas y en la bolsa de valores. Al principio les entregaban dinero de esas supuestas ganancias pero luego desaparecían.

Para obtener mayor credibilidad, Gómez y Lombardo aseguraban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina .

La causa es investigada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó. “ Los primeros dos o tres meses lo que hacían era pagar ese supuesto interés como para mantenerlos enganchados y lograr que hicieran otra inversión mayor“, explicaron voceros de la fiscalía.

“A partir de ahí dejaban de pagar, los pateaban diciendo que la bolsa no rindió bien, y después ya dejaban de atender a la gente, se borraban del mapa básicamente”, agregaron en declaraciones obtenidas por el portal La Ciudad Web .

Uno de los damnificados reveló a la Policía que les entregó 100 mil dólares en mayo de 2025 mediante un “contrato de comisión para operaciones realizadas en el mercado de futuros”.

Le prometieron que la inversión sería reintegrada “en un plazo mínimo de 180 días de corridos con un interés mensual del 3%”. Antes de que se cumpliera ese plazo, en octubre, convencieron a la víctima de “invertir” otros 30 mil dólares .

Pero después de ese segundo desembolso, no le entregaron más dinero en concepto de intereses y dejaron de contestarle , informó Primer Plano Online .

La segunda víctima llegó a los abogados a través de una publicidad que vio en redes sociales , donde la empresa se presentaba como “especializada en operaciones de inversiones en distintas actividades”. Entregó un capital inicial de 350 mil dólares con la promesa de recibir “una rentabilidad superior a la del mercado financiero”.

Al igual que con la primera víctima, firmaron un contrato en el que le ofrecían devolverlo con un interés de 2,5% mensual, en la misma moneda. Sin embargo, denunció que sólo le pagaron los primeros tres meses y los montos fueron muy inferiores a los que había entregado.

De acuerdo con la información publicada por los medios locales, las otras tres víctimas entregaron montos de 50 mil, 250 mil y 64.400 dólares , respectivamente. El modus operandi fue el mismo, los acusados firmaron contratos en los que ofrecían intereses de hasta el 5%.

Las autoridades realizaron allanamientos en un domicilio de la calle Rodríguez Flores al 300, en Ituzaingó, donde detuvieron a Gómez . En ese procedimiento secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook, carpetas de ‘Avalon Capital Futures Investments’, un pendrive y dinero en efectivo.

También se llevaron un Mercedes Benz modelo SLK 350, un Mini Countryman Cooper gris y una camioneta marca Dodge, modelo RAM 1500 color blanca. Todo quedó a disposición de la Justicia .

También allanaron la casa donde reside Lombardo, ubicada en el barrio privado Buenos Aires Golf Club de la localidad de Bella Vista, en San Miguel. Sin embargo, cuando los agentes llegaron, el sospechoso no se encontraba en el lugar . Por lo que las autoridades emitieron un pedido de captura .

Los agentes también requisaron la oficina del complejo Thays, donde operaban los abogados. Allí secuestraron una gran cantidad de contratos . Si bien hasta el momento fueron cinco personas las que denunciaron las maniobras, los investigadores no descartan que haya más víctimas .

La investigación, a cargo del fiscal Rivero, se encuentra en pleno desarrollo. Gómez y Lombardo afrontan cargos por estafa reiterada en al menos cinco hechos , todos en concurso real entre sí. Los bienes de ambos fueron inhibidos.

Fuente: TN