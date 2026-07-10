Quiénes eran las dos víctimas del choque fatal entre un auto y el micro que llevaba a un equipo de fútbol femenino infantil

La tragedia que conmocionó a Córdoba en las últimas horas ya tiene nombre y apellido. Las autoridades identificaron a las dos personas que murieron en el violento choque entre un auto y un minibús que trasladaba a un equipo infantil de fútbol femenino sobre la ruta provincial 4, a la altura del kilómetro 136, entre La Carlota y Huanchilla.

Las víctimas fatales fueron Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20 , ambos de la ciudad de Río Cuarto. Los dos viajaban en un Fiat Siena y murieron en el acto como consecuencia de la violencia del impacto.

En el mismo auto también viajaba una joven de 19 años que sobrevivió al choque, aunque sufrió un traumatismo de cráneo grave . Fue trasladada de urgencia a un hospital de Río Cuarto, donde quedó internada con pronóstico reservado.

El otro vehículo involucrado fue un Renault Master que transportaba a una delegación de la escuelita de fútbol femenino “El Potrero” , integrada por cinco adultos y 16 nenas de entre 9 y 12 años de las localidades de Laboulaye y Serrano.

El grupo regresaba de jugar un partido en Río Cuarto cuando ocurrió el dramático accidente.

Como consecuencia del impacto, las 16 menores sufrieron golpes, escoriaciones y cortes provocados por el estallido de los vidrios.

No obstante, desde el Ministerio de Salud de Córdoba informaron que ninguna presenta lesiones de gravedad ni riesgo de vida .

En tanto, tres adultos que viajaban en el minibús también tuvieron que ser hospitalizados. Dos permanecen internados en sala común y evolucionan favorablemente, mientras que una tercera persona permanece en terapia intensiva con politraumatismos graves y estado reservado.

En cuanto a las menores derivadas a Río Cuarto, dos permanecen internadas en observación pediátrica y otra ya recibió el alta médica.

El choque ocurrió en un tramo de la ruta que, según Fabricio Ybarra , jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, es una recta dentro de una zona de curvas y presentaba condiciones normales de visibilidad al momento del hecho.

Los peritajes en el lugar buscan determinar cómo se produjo el choque y determinar las posibles responsabilidades.

Los equipos de emergencia se enfocaron en el auto, donde los ocupantes murieron de manera instantánea debido a la violencia del impacto. El conductor del utilitario, un hombre de 55 años, resultó ileso .

Fuente: TN