MADARIAGA: Otro robo de cables en una semana en donde se repitieron estos hechos

MADARIAGA





Un nuevo hecho de robo de cableado eléctrico fue denunciado en General Madariaga y afectó el suministro de energía de un vecino de la ciudad. El episodio quedó bajo investigación luego de que personal de la empresa distribuidora constatara la sustracción de unos 40 metros de cable pertenecientes a la red eléctrica.





De acuerdo con la denuncia radicada por un empleado de COEMA Ltda., todo comenzó cuando, alrededor de las 18:30, un usuario domiciliado en calle 14, entre Pellegrini y 103, se comunicó con la empresa para informar que se había quedado sin servicio eléctrico.





Al concurrir al lugar para verificar la falla, los operarios comprobaron que autores ignorados habían cortado y sustraído aproximadamente 40 metros de cable negro de 4x6 milímetros, instalado en los postes de la red.





Según consta en la denuncia, para concretar el robo los delincuentes utilizaron algún elemento cortante con el que seccionaron el tendido eléctrico antes de retirar el cable.



