MADARIAGA: Patrulla Urbana recuperó una garrafa robada y un joven terminó aprehendido

MADARIAGA





Un joven de 23 años fue aprehendido este jueves por la tarde en General Madariaga luego de ser sorprendido trasladando una garrafa de 10 kilos cuya procedencia no pudo justificar. La intervención comenzó gracias al rápido accionar de la Patrulla Urbana Municipal y finalizó con la recuperación del elemento sustraído y la actuación de la Policía Comunal.





El procedimiento se inició cuando personal policial que recorría la ciudad recibió un llamado del móvil N° 8 de la Patrulla Urbana, solicitando apoyo en la zona de calle 4 entre 29 y 31.





En el lugar, un agente municipal tenía demorado a un joven que caminaba llevando una garrafa de 10 kilos de color naranja. Al ser identificado, se estableció que se trataba de H. E. G., de 23 años, domiciliado en General Madariaga, quien no pudo acreditar la propiedad del envase.





Ante esa situación, el personal de la Patrulla Urbana realizó una recorrida por las inmediaciones para intentar establecer el origen de la garrafa. La búsqueda dio resultado pocos minutos después, cuando localizaron a la propietaria del elemento en un kiosco ubicado en el Paseo El Temblor, sobre Buenos Aires y 31.





La comerciante manifestó que momentos antes había advertido el faltante de una garrafa de 10 kilos y observó que el alambre de seguridad que la sujetaba a otra garrafa había sido cortado, por lo que confirmó que el envase que llevaba el joven era el sustraído.





Con esa información, personal de la Policía Comunal procedió a la aprehensión del sospechoso, quien fue notificado de sus derechos, requisado preventivamente y trasladado al hospital local para el examen médico de rigor. Posteriormente fue alojado en la dependencia policial.





La causa quedó en manos de la UFID N° 8 de General Madariaga, a cargo del fiscal Walter Mercuri, quien avaló la aprehensión e impartió las diligencias judiciales correspondientes.