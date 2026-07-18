Temporal en Mendoza: 1,5 metros de nieve en la ruta, decenas de personas rescatadas y más de 500 camiones frenados en el paso Cristo Redentor

El temporal de nieve que afecta desde el miércoles a Mendoza obligó este sábado a mantener cerrado el paso Cristo Redentor por quinto día consecutivo, por lo que los camiones no pueden cruzar a Chile y ya hay más de 500 vehículos imovilizados en el lugar.

Por las fuertes nevadas, hay 1,5 metros de nieve en Las Cuevas y Puente del Inca. La Ruta 7 de alta montaña está solo habilitada hasta Uspallata.

La zona cordillerana argentina estuvo bajo alerta por nevadas y vientos fuertes a lo largo de la semana. Este sábado, el nivel de alerta bajó a amarillo en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el sector del paso Cristo Redentor se prevén "valores de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros para cada día de pronóstico, pudiendo ser superados de forma puntual".

"La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad", añadió el organismo en su último reporte.

Por el cierre de ese paso fronterizo, ya se completaron los espacios de estacionamiento: hay 580 camiones esperando la apertura en Uspallata. Se espera que las fuertes nevadas sigan en los próximos días, sobre todo entre el domingo y el lunes, aunque algunas previsiones indican que recién el 31 de julio habría un cambio en las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, Gendarmería y la Policía de Mendoza despliegan un operativo de protocolo para llevar a los camiones de carga a sectores de baja montaña , con lugar para otros 930 vehículos.

Además de la ruta provincial 7, el Gobierno provincial informó que están intransitables las rutas provinciales 13 (entre el cerro Siete Colores y Agua de las Chilcas), la 52 (entre Villavicencio y Uspallata), la 220 (El Sosneado, entre el arroyo Blanco y el hotel abandonado), la 222 (entre Las Leñas y Valle Hermoso) y la 226 (entre Las Loicas y El Planchón).

Personal de Vialidad provincial trabaja para mantener despejada la ruta 222, que lleva al centro de esquí Las Leñas y a Valle Hermoso, en Malargüe. La situación es normal desde la Ruta Nacional 40 hasta el puesto de Gendarmería Nacional conocido como Los Morros, a unos 10 kilómetros antes de Las Leñas. Ese último tramo, en suelo con nieve y hielo, debe hacerse con cadenas.

Por su parte, Vialidad Nacional también realiza tareas en varias zonas, entre ellas en el Paso Pehuenche, que une Malargüe y Talca. La ruta nacional 145 sufre en ese sector un corte total.

Además, en medio de las fuertes nevadas, las autoridades tuvieron que rescatar a 23 personas varadas en alta montaña, según Los Andes . Sólo en Puente del Inca hubo 12 auxiliados.

Fuente: Clarín