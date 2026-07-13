MADARIAGA: La nueva motoniveladora ya se encuentra en la ciudad

La incorporación fue posible gracias al convenio de leasing firmado por el intendente municipal, Esteban Santoro, con el Banco Provincia, en el marco de la línea "Municipios 2026". La inversión destinada a esta adquisición asciende a 213 millones de pesos.
Se trata de una motoniveladora modelo 4165D, equipada con un motor Cummins y transmisión Powershift de seis velocidades de avance y tres de retroceso, características que le permiten ofrecer un alto rendimiento con un consumo eficiente de combustible. Además, cuenta con una cabina amplia y confortable con aire acondicionado, brindando mejores condiciones de trabajo para los operarios.
Con esta incorporación, el Municipio incrementa su capacidad operativa para el mantenimiento y la mejora de calles urbanas, una tarea esencial para la conectividad y la prestación de servicios en todo el distrito.
Desde el gobierno municipal destacaron que esta inversión es posible gracias al orden administrativo y económico de la gestión, que permite acceder a herramientas de financiamiento para continuar fortaleciendo el equipamiento municipal y mejorar los servicios públicos para los vecinos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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