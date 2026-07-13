Agresiones a corredores en Río Negro: qué dijo la organización de la carrera y las justificaciones de los ataques de la comunidad mapuche

Después de la violencia desatada sobre un grupo de atletas que participaban de una carrera en General Roca, Río Negro , la organización de la competencia , la comunidad mapuche Lof Leufuche y las autoridades municipales se expresaron ante lo sucedido e intentaron explicar qué fue lo que pasó cuando los corredores pasaban por el Área Protegida Paso Córdoba .

Los incidentes se registraron durante la 17° edición de la Doble Apolo , una prueba atlética tradicional de la ciudad rionegrina. Los inconvenientes se concentraron en la prueba de 8 kilómetros , en uno de los primeros tramos del recorrido, donde varios atletas fueron atacados con piedras y boleadoras .

Fue en ese trayecto donde los habitantes de la zona, disconformes con la circulación de los competidores, quitaron las cintas que delimitaban el camino a recorrer y generaron confusión entre los runners , que no sabían para donde ir. En ese contexto, afirmaron después los organizadores, "hubo gente a caballo que les tiró piedras" a fin de que cedieran la marcha.

“ Vi los caballos y que algunos corredores se volvían . Pensé que esto no podía ser y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera ”, contó Fernando Castro, uno de los corredores que denunció haber sido agredido.

En medio de la indignación de los participantes, la organizadora Multieventos del Valle repudió “los hechos de violencia de público conocimiento " y atribuyó lo ocurrido a " un grupo de violentos” . En tanto, ratificó que contaba con las autorizaciones necesarias para la realización del evento.

La firma detalló que " presentaron los planos del circuito , se abonaron los cánones correspondientes, se obtuvieron los permisos de Vialidad Rionegrina para los cortes intermitentes sobre la ruta y la autorización del propietario del campo lindero al Campo Municipal ”.

En cuanto a las agresiones a los corredores, indicaron que previo a la largada “colaboradores recorrieron el circuito media hora antes de la largada y detectaron la falta de algunas marcas del recorrido ”. Sin embargo, recordaron que en ese momento no había personas en el lugar y la señalización fue repuesta minutos antes del inicio de la prueba .

Frente a esto, la empresa se mostró a la expectativa de que “l a Justicia y autoridades tomen letra del caso para evitar futuros hechos para aquellos que utilizan el lugar para sus actividades particulares".

Por su parte, la secretaria de Producción municipal, Florencia Ghirardelli , explicó que el recorrido se había evaluado y autorizó previamente por las áreas técnicas del municipio.

“ El recorrido está chequeado con los guardias ambientales y, por supuesto, chequeamos lo que son tierras municipales en el Lote 10, que es donde específicamente sucedió este hecho", sostuvo la funcionaria en declaraciones a Literal Radio , quien remarcó que se trata de “tierras municipales”.

En el mismo sentido, sostuvo que “ nadie puede obrar así con personas y más que están en un área de uso recreativo, uso público” .

Ante el escándalo del caso, la comunidad mapuche Lof Leufuche – involucrada en el ataque a los corredores- también difundió un comunicado para expresar su posición. En el texto, señala Diario Negro , vincularon el episodio con un conflicto territorial que viene de larga data.

En ese sentido, aseguraron que la competición en cuestión se lleva adelante dentro de su territorio comunitario y que, tanto el gobierno local como el provincial "autorizan las actividades sin consulta previa".

“En estos últimos 18 años nuestra comunidad, compuesta por siete familias, se ha visto avasallada, perjudicada e ignorada y atropellada, cada vez que esta competencia invade nuestro territorio. Se nos ha cerrado el ingreso a nuestros puestos, han atropellado animales, usan las únicas bajadas de las vacas que ellas utilizan para llegar al rio a tomar agua, hemos tenido gran cantidad de pérdidas de vacas que se espantan y caen por las bardas”, señalaron.

Desde el municipio, Ghirardelli le quitó peso a la afirmación y enfatizó en que la comunidad tiene “un reconocimiento de permanencia como pueblo originario, pero nada más que eso” .

"No hemos recibido ningún tipo de documento ni de queja acá en el municipio puntualmente", señaló.

Fuente: Clarín