“Garroteamos algunos paisanos hoy, ¿van a aprender o no?”: los audios del ataque mapuche a runners en Río Negro

Un pelotón de corredores avanza a paso firme por el circuito que la empresa Multieventos del Valle organizó para la edición número 17 de la prueba Doble Apolo en Río Negro . A la altura del kilómetro 2 del recorrido en el Área Protegida Paso Córdoba de General Roca estos runners se cruzan con un grupo de hombres a caballo.

Ese es el inicio de un video que trascendió en las últimas horas. Lo que sigue es un golpe con un rebenque por parte de uno de estos hombres contra un corredor.

Se oye a uno de los runners desgañitar: “¡Hey, hey, hey! ¡No hay necesidad amigo!, ¿para qué?” . Luego, el mismo hombre grita desde su caballo: “¡Respeten!” . El corredor le pregunta: “¿Sos mapuche vos?” , a lo que el hombre responde: “¡Que venga el organizador, que venga acá el hijo de puta ese!” .

“No está ahora, va a venir. ¡No tenemos nada que ver nosotros!” , gritan los corredores, absolutamente descolocados por el episodio. “Bueno, vayan a reclamarle a él que les devuelva toda la plata” , les contesta el mismo hombre. De fondo, se escuchan los ladridos de los perros que acompañan al grupo que está a caballo.

El episodio ocurrió el domingo 12 de julio, pasadas las once de la mañana. El contexto era el de una competencia que se realiza, según sus organizadores, desde hace 18 años de forma casi ininterrumpida en ese territorio patagónico. Había más de 1.200 competidores.

Diego Salguero fue uno de los primeros corredores en toparse con este grupo de gauchos que pertenece a la comunidad Mapuche Leufuche de Río Negro.

A Clarín le cuenta que estaba cruzando justo la parte del circuito donde nace el desvío entre la carrera de 15 kilómetros y la de 8 kilómetros cuando los vio.

“Yo fui el primero al que agredieron, a mí me chocaron literalmente con el caballo y me hicieron volar. Quedé en medio de todos los yuyos, no sé cómo el caballo no me pasó por arriba . Cuando lo vi con el caballo nunca pensé que me lo iban a tirar”, destaca sobre el hecho.

Su caída le provocó marcas y golpes en la panza de los que no se dio cuenta hasta después de concluida la carrera.

“En la parte del brazo tenía marcas, se me dio por levantarme la remera y vi que tenía rayas. Mi agresión no salió en el video porque el chico que grabó venía más atrás. Pero al que me agredió le dije 'a vos ya te saqué la cara, te voy a denunciar' ”, dice Diego, y cuenta que el hombre al que acusa es miembro de la familia Llarena .

Otro de los runners recibió un golpe de rebenque en la cabeza. Las víctimas hacen llegar a Clarín una serie de audios en donde se oye a uno de los participantes del grupo a caballo hablar del episodio.

“Andamos un poco medio con dolor de brazo nomás. Les pegamos una garroteada a algunos hoy temprano nomás . ¿Van a aprender o no van a aprender? Ahora está denunciado el tipo. Mi hermano, todos les pegamos. A varios, pero nosotros éramos cuatro nomás y los otros eran como 200” , dice el primer audio compartido.

El segundo audio, relata: “Lo que pasa es que ayer les fuimos a decir que quién les había dado permiso para que entraran al campo, ¿viste? Y nos trataron medio asqueroso. Así que no dijimos nada, agachamos la cabeza y listo, nos vinimos para la casa. Y hoy a las 7 de la mañana agarramos, ensillamos caballos y los agarramos allá arriba. Pegamos una garroteada a algunos paisanos . Y así que ahí estamos” .

Pablo González, organizador del evento deportivo junto a Alejandro Pellegrini, explica a Clarín que están muy dolidos por lo ocurrido porque hubo corredores que recibieron agresiones físicas.

“Nosotros siempre fuimos de hacer las cosas bien, por eso sale una carrera muy linda todos los años. Son tierras municipales y nosotros sacamos todos los permisos correspondientes para hacerlo”, se refiere González, acerca del protocolo para este tipo de carreras.

Confiesa que, si bien este episodio no fue el primer conflicto con la comunidad por el uso de este espacio, el problema escaló a un nivel físico nunca antes visto .

“Nuestro evento se llama Doble Apolo porque en un principio hacía un recorrido entre el Valle de la Luna Amarillo y el Valle de la Luna Rojo. Ellos hace años nos pidieron que no fuéramos al Amarillo porque era territorio de ellos. Hace dos años nos dijeron que tampoco podíamos ir al Rojo. En ese momento nos amenazaron y les hicimos una denuncia , y este año en forma violenta les aparecieron a los corredores ”, cuenta el organizador.

González explica que el sábado, previo al evento, parte de este grupo se acercó para decirles que tenían que cambiar el recorrido previsto para la carrera porque violaba territorio de ellos. En ese momento, con todos los permisos aprobados por la municipalidad, el organizador les explicó que no se podían hacer cambios.

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“En ese momento no nos dijeron nada y se fueron”, dice González. Cuenta que al otro día, como parte del protocolo, fueron a recorrer el circuito media hora antes de la carrera y se encontraron con que faltaban marcas. Quince minutos antes volvieron a reforzar el sendero. Hasta ese momento, no había nadie en el camino.

“Largamos la carrera y al parecer estaban escondidos. Salieron y se apostaron con 6 caballos sobre el circuito . Los primeros corredores que llegaron empezaron a frenar y a preguntar qué pasaba, y ellos empezaron a decir que se fueran a hablar con los organizadores para que les devolvieran el dinero”, señala.

González y su socio ya realizaron una denuncia por boicot, según sostienen a Clarín . Los corredores agredidos radicaron otra por agresiones. Y las familias que viven en la zona del conflicto y que pertenecen a esta comunidad mapuche también confirman a este diario que realizaron la suya contra la municipalidad de General Roca y contra los dos organizadores de Doble Apolo .

Consultada por este tema, fuentes municipales de esa localidad rionegrina sostienen que esas tierras en conflicto de años son fiscales y se usan de modo recreativo en muchas actividades turísticas, no solo en esta carrera.

Sin embargo, desde la comunidad Leufuche son tajantes al afirmar que el territorio -que habitan desde hace 100 años- les pertenece.

A través de un comunicado que compartieron con este medio indicaron que aunque lamentan los hechos de violencia que se produjeron contra los corredores, estos “se enmarcan dentro de las violaciones sistemáticas que hace el Municipio de General Roca y el Gobierno de la Provincia de Rio Negro a un territorio comunitario indígena”.

Remarcan que tanto mapuches como corredores son las víctimas de la “ mirada mercantilista de los gobiernos”.

“Hay que sumarle la irresponsabilidad de los organizadores que no desconocen que la competencia se desarrolla íntegramente dentro de un territorio comunitario indígena ”, apuntan, haciendo referencia a la noche previa al evento, cuando se acercaron al puesto de Turismo y Deportes en Paso Córdoba para decir que no estaban conformes con el recorrido de la competencia.

La comunidad, compuesta por siete familias crianceras mapuches, sostiene que se ve perjudicada cada vez que esta competencia -y otros eventos de ese tipo- “invade su territorio”.

“Se nos ha cerrado el ingreso a nuestros puestos, se pasa por el frente de nuestras rucas, han atropellado animales, usan las únicas bajadas de las vacas que ellas utilizan para llegar al río a tomar agua, hemos tenido gran cantidad de pérdidas de vacas que se espantan y caen por las bardas”, reclaman. Señalan que cuentan con personería jurídica y relevamiento territorial de la Ley 26.160.

La Coordinadora del Parlamento del pueblo Mapuche de Río Negro, por medio de su representante Werken Orlando Carriqueo, explica a Clarín su postura.

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En su versión de los hechos, los corredores atravesaban una zona donde hay un sitio arqueológico y donde la comunidad iba con un arreo de vacas tratando de sacarlas del lugar.

“Esos gauchos son de una comunidad mapuche, no tienen patrón, no son estancieros, no son millonarios. Defienden su territorio y los pocos animales que tienen. Y la incursión de una carrera con más de 1.300 participantes, con todo lo que implica, es una invasión del territorio comunitario y es algo que han rechazado el día de ayer”, concluye el representante.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín