Hicieron un boquete en el techo de un corralón en Chubut y robaron más de $500.000 de una caja fuerte

Un grupo de delincuentes hizo un boquete en el techo de un corralón en Chubut, entró hasta las oficinas y robó más de $500.000 de una caja fuerte.

Tras varios días de investigación, la Policía de Chubut llevó a cabo un allanamiento en el que secuestró una camioneta y otros elementos considerados de interés para la causa.

El robo ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle 9 de Julio al 900, en Puerto Madryn. El hecho fue descubierto a la mañana siguiente, cuando los empleados llegaron para comenzar la jornada laboral y encontraron daños en las chapas de zinc del techo.

Según explicó a ADN Sur el jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, comisario mayor Diego Williams, los ladrones ingresaron por la parte superior del edificio y fueron directamente al sector de oficinas. Allí manipularon el sistema de alarma y lograron abrir la caja fuerte donde estaba guardado el dinero.

A partir de ese momento, efectivos de la Comisaría Primera y de la División Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron a realizar distintas tareas para identificar a los responsables.

Como resultado de esas averiguaciones, durante el último fin de semana se llevó a cabo un operativo en una casa ubicada en el ingreso al Parque El Doradillo, donde vive una familia con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron una camioneta Renault Kangoo que era buscada en el marco de la causa, un rifle calibre .22 , amoladoras , equipos de comunicación radial y celulares .

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a distintas pericias para determinar si fueron utilizados durante el robo o si tienen alguna vinculación con la maniobra investigada.

De acuerdo con Williams, las pruebas reunidas hasta el momento permiten sostener que “el hecho está esclarecido ”, aunque aclaró que todavía no hay personas detenidas y que la investigación continúa para determinar el grado de participación de cada sospechoso.

El jefe policial también señaló que la modalidad del robo hace pensar en una planificación previa. El boquete fue realizado en un punto específico del techo, ubicado justo sobre las oficinas donde se encontraba la caja fuerte, lo que indicaría que los delincuentes conocían la distribución interna del lugar.

Los investigadores tampoco descartan que los sospechosos puedan estar vinculados con otros robos registrados en Puerto Madryn , aunque esa hipótesis aún permanece bajo análisis.

Fuente: TN