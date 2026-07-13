MADARIAGA: Hurtaron una bicicleta y una bomba de agua en dos hechos ocurridos durante la noche

MADARIAGA

Dos nuevos hechos de inseguridad fueron denunciados en las últimas horas en General Madariaga. En ambos casos, los delincuentes actuaron sin provocar daños en los ingresos y aprovecharon la ausencia de los propietarios para llevarse distintos elementos.





El primero de los episodios ocurrió en una vivienda ubicada en calle 10 al 2200, donde desconocidos sustrajeron una bicicleta mountain bike marca XTERRA, modelo KLT 350, rodado 26, de color azul con inscripciones blancas y detalles celestes.





Según relató la denunciante, fue su pareja quien advirtió la faltante al regresar de trabajar cerca de las 19:30. La bicicleta había quedado en el patio desde la noche anterior y, al no salir durante toda la jornada, ninguno de los integrantes de la familia notó el robo hasta el anochecer.





La mujer explicó que el terreno posee tres viviendas y que el acceso principal permanece habitualmente abierto.





El segundo hecho fue denunciado en la zona de México y Francia, donde autores ignorados robaron una bomba centrífuga de color verde del patio de una vivienda perteneciente a un hombre de 60 años con discapacidad visual.





La denuncia fue realizada por una familiar, quien explicó que el damnificado no pudo concurrir personalmente por sus problemas de movilidad. De acuerdo con el relato, la bomba se encontraba en un pequeño pasillo lateral de la vivienda, sin medidas de seguridad.





Ambos hechos son investigados por la Policía, que busca reunir elementos para identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.