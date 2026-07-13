Encontraron a un nene de 8 años muerto en su casa de Misiones: investigan si su madre lo mató y luego intentó suicidarse

Un nene de 8 años fue encontrado muerto este lunes en su casa del barrio Nueva Ciudad del Este, en Santa Ana, Misiones . A su lado estaba su madre, María Mareco, de 30, semi inconsciente y con cortes en el cuello que, según los primeros indicios, serían autoinfligidos.

El dramático episodio fue descubierto cerca de las 10 de la mañana de este lunes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Cuando los efectivos llegaron a la casa, encontraron a Ilan Mareco Vázquez muerto sobre la cama de su habitación y a su madre herida de gravedad.

La mujer fue asistida por personal de salud pública y trasladada de urgencia al hospital Madariaga de Posadas , donde permanece internada bajo custodia policial. La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Siete de la capital provincial, mientras avanza la investigación.

Según fuentes policiales, la principal hipótesis apunta a un homicidio seguido de intento de suicidio . Los investigadores sostienen esta línea a partir de las características de las lesiones en el cuello de la mujer y de los antecedentes de violencia intrafamiliar que tenía.

Según informó La Voz de Misiones , la Justicia aguarda los resultados de los peritajes realizados en la escena del hecho para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, los investigadores avanzan en la toma de testimonios y en la revisión de denuncias y actuaciones previas que permitan reconstruir las circunstancias del caso.

Fuente: TN