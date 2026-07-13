El acusado de haber intentado secuestrar a una nena en Misiones tiene antecedentes: en 2024 fue denunciado por abuso

El adolescente de 17 años que fue detenido por intentar secuestrar y abusar de una nena de 7 años en la localidad misionera de Campo Grande tenía antecedentes por un hecho de características similares.

Según confirmaron fuentes policiales a TN , en 2024 había sido denunciado por abuso sexual sin acceso carnal , cuando tenía 15.

Ese es el dato que ahora cobra relevancia en la investigación aunque, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el acusado también “registra varios hechos delictivos” en su prontuario. La mayoría está vinculado a delitos contra la propiedad.

Este lunes, el adolescente fue trasladado al juzgado interviniente con sumario policial y la Justicia ordenó que continúe detenido .

Luego de haber sido notificado de la causa en presencia de su madre, fue derivado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de Oberá, donde permanecerá alojado.

El caso ocurrió en el barrio Aeroclub de Campo Grande. Tras la denuncia realizada por el padre de la víctima y la viralización de imágenes que permitieron identificar al sospechoso, la Policía montó un operativo para localizarlo. Horas más tarde, el joven fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

De manera preventiva, el Juzgado Correccional y de Menores de Oberá caratuló la causa como “ abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por el uso de arma”, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El hecho ocurrió minutos después de las 8 de la mañana del viernes, cuando la nena salió de su casa para comprar en un comercio del barrio. Según explicó un vocero del caso, el agresor, que sería vecino de la zona, la interceptó en el camino y habría intentado abusar de ella.

Las imágenes muestran que, en ese momento, la calle estaba prácticamente desierta. La menor había caminado unos 20 metros desde su casa cuando el adolescente la alcanzó, la saludó y la acompañó unos pasos.

Luego ambos desaparecieron del campo de visión de la cámara, hasta que segundos después se observa al joven regresar con la chiquita en brazos e ingresar a un terreno con malezas, donde forcejearon.

Ella logró pedir auxilio pese a que el agresor le tapaba la boca. Ese grito fue clave para evitar lo peor.

La mamá explicó que esa mañana sus hijos querían desayunar galletitas y que la nena decidió ir hasta el kiosco de su abuela, ubicado a una cuadra de la vivienda. “Nunca sale sola, pero los hermanos no quisieron ir y no me avisó. En un momento escuché como un grito ahogado, y pensé en ella “, sostuvo en diálogo con medios locales.

En ese contexto, el padre salió a buscar a su hija. Apenas hizo unos pocos metros cuando escuchó nuevamente los gritos y corrió hacia el lugar. Al advertir su presencia, el agresor soltó a la menor y escapó corriendo.

Fuente: TN