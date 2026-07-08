MADARIAGA: Dos hombres fueron demorados tras intentar robar en una vivienda y se descubiertos en su interior

MADARIAGA





Dos hombres fueron aprehendidos este martes en Madariaga, acusados de intentar cometer un robo en una vivienda tras violentar uno de los accesos al inmueble. El hecho fue esclarecido minutos después gracias a un operativo conjunto entre la Policía, la Guardia Urbana y el sistema de cámaras de seguridad municipal.





El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Ingenieros al 55, cuando un operador del Centro de Monitoreo advirtió ruidos de vidrios rotos provenientes del interior de la propiedad. De inmediato, personal de la Guardia Urbana acudió al lugar y constató que una puerta lateral había sido forzada.





Al ingresar al predio, los agentes sorprendieron a Braian Gaitán, de 33 años, y Néstor Maximiliano Domínguez, de 38, quienes escaparon saltando por los patios linderos.





A partir del seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad y un operativo cerrojo desplegado por efectivos policiales, ambos sospechosos fueron localizados e interceptados a pocos minutos del hecho.





Durante la requisa, los uniformados secuestraron elementos de bronce que Gaitán llevaba ocultos entre sus prendas, los cuales serían parte de los objetos sustraídos de la vivienda.





La causa fue caratulada como "Robo agravado por efracción" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de General Madariaga, que avaló las actuaciones, dispuso la notificación de los imputados y el cumplimiento de las diligencias judiciales correspondientes.