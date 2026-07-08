El beige pasó de moda: los 5 colores que son tendencia para tu comedor en 2026

El clásico beige dejó de ser el protagonista indiscutido en la decoración de interiores. Para el invierno 2026 , los especialistas en diseño coinciden en que la tendencia gira hacia colores más envolventes, naturales y con carácter, que aportan riqueza cromática y una sensación de refugio en los meses fríos.

La nueva paleta no descarta los neutros, pero los reinventa con matices más intensos y sofisticados. Así, los interioristas destacan cinco tonos que se imponen sobre el beige y marcan el pulso de la temporada.

Uno de los grandes protagonistas de este año es el marrón en todas sus variantes, desde el cacao hasta el chocolate intenso. Estos tonos suman profundidad sin oscurecer los ambientes, sobre todo cuando se combinan con materiales como maderas claras, lino, lana o piedra natural .

El diseñador australiano David Flack , fundador de Flack Studio, aseguró que estos colores “anclan visualmente los espacios” y generan una atmósfera de refugio ideal para el invierno. Además, funcionan como un nuevo neutro que se adapta a cualquier material natural.

El amarillo manteca (butter yellow) se consolidó como uno de los colores estrella del año. Lejos de los tonos vibrantes, esta versión suave y cremosa ilumina los ambientes y aporta elegancia, además de una base versátil y cálida.

Por su parte, los verdes salvia, oliva y musgo siguen ganando terreno. Estos tonos apagados conectan el interior con la naturaleza y reemplazan al beige como neutros contemporáneos. Son ideales para paredes, tapizados o muebles grandes, sobre todo si se combinan con fibras naturales, cerámicas artesanales y madera.

Los violetas como el ciruela suave, el malva apagado y el berenjena dejaron de ser colores llamativos para transformarse en neutros sofisticados. Según los interioristas, estos tonos cambian sutilmente con la luz natural y generan ambientes dinámicos, combinando muy bien con metales envejecidos y maderas oscuras.

Las tonalidades minerales como la arcilla, la terracota suave y el caramelo también se destacan en la paleta de invierno. Inspiradas en la tierra, estas opciones aportan sensación de abrigo y se lucen especialmente en la temporada fría. Recuperan influencias de los años 70, pero con una estética más refinada y minimalista, acompañadas de textiles naturales, iluminación cálida y muebles de líneas simples.

Fuente: TN