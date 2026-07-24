Los especialistas coinciden: “El papel higiénico se debe colgar de esta manera para favorecer la higiene y evitar las bacterias”

Hay personas que cuelgan el papel higiénico en el soporte del baño con la hoja caída hacia adelante, mientras que otras optan por dejarla pegada a la pared. En este marco, los especialistas aseguran que una de esas dos posiciones es más higiénica y ayuda a evitar las bacterias .

Según los expertos, la clave está en evitar que las manos toquen la pared al tomar el papel . Por eso, cuando el rollo se coloca con la hoja hacia atrás, pegada a la superficie, es inevitable que los dedos la rocen, que suele acumular residuos y partículas. Este contacto puede facilitar la propagación de gérmenes.

Además, cortar el papel en esa posición resulta más incómodo y puede contaminar el resto del rollo, ya que es más difícil separar los pedazos sin tocar otras partes.

Colocar el rollo de manera que la hoja caiga hacia delante , por encima del rollo, permite tomar el papel sin que las manos toquen la pared. Esto no solo facilita el corte, sino que también reduce la posibilidad de transferir bacterias al papel y al resto del baño .

De esta forma, se minimiza el riesgo de contaminación y se mantiene un ambiente más limpio en el hogar . Los especialistas coinciden en que esta es la posición más adecuada para preservar la higiene y la salud de quienes usan el baño.

A pesar de la evidencia, muchas personas mantienen la costumbre de colgar el papel con la hoja hacia la pared y no están dispuestas a cambiar el hábito. En estos casos, los expertos recomiendan limpiar a diario la superficie donde se apoya el soporte, utilizando productos desinfectantes.

Esta rutina ayuda a mantener la pared libre de bacterias y a evitar que el papel se contamine, aunque la opción más segura sigue siendo dejar la hoja hacia delante.

Fuente: TN